Germany SailGP Team presented by Deutsche Bank

Land Mecklenburg-Vorpommern

Heinz Kettler Stiftung

Vorpommern Fonds

Stiftelsen VI

Mecklenburg-Vorpommern setzt erneut Maßstäbe für Inklusion im Spitzensport: Vom 12. bis 14. August 2025 findet in Sassnitz die Internationale Deutsche Meisterschaft im inklusiven Segeln statt -- erstmals in der Geschichte als Begleitveranstaltung zum prestigeträchtigen SailGP.Ministerpräsidentin Manuela Schwesig übernimmt die Schirmherrschaft für dieses wegweisende Event, bei dem Sportministerin Stefanie Drese am 14. August gemeinsam mit Formel-1-Legende Sebastian Vettel die Siegerehrung durchführen wird.Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat sich seit 2022 als deutschlandweiter Vorreiter für inklusiven Segelsport etabliert. Unter der Führung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Sportministerin Stefanie Drese fördert das Land kontinuierlich internationale Großveranstaltungen und inklusive Segelprojekte.Die Erfolgsgeschichte begann mit den Inclusion World Championships for Sailing 2022 und 2023 in Rostock, gefolgt vom Inklusiven Segel-Länderpokal 2024 in Schwerin im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Nun erreicht diese Entwicklung mit der Integration in das SailGP einen neuen Höhepunkt.erklärt zur Schirmherrschaft:16 internationale Crews werden auf speziell ausgestatteten RS Venture Connect-Booten um den Titel der Internationalen Deutschen Meisterschaft im inklusiven Segeln kämpfen. Der Deutsche Segler-Verband vergibt offiziell diesen prestigeträchtigen Titel. Gleichzeitig markiert das Event den 2. Spieltag der inklusiven Regattaserie des Heinz Kettler Deutschland Cups -- der ersten weltweiten inklusiven Regattaserie.Ein besonderer Höhepunkt wird die Siegerehrung am 14. August sein, bei der Sportministerin Stefanie Drese gemeinsam mit Sebastian Vettel die Gewinner ehren wird. Diese prominente Besetzung unterstreicht die Bedeutung des Events für den inklusiven Sport.zeigt seit Jahren persönliches Engagement für den inklusiven Segelsport, dessen Besonderheit darin besteht, dass je eine Person ohne und eine Person mit Behinderungen zusammen segeln:Das Land Mecklenburg-Vorpommern fördert seit 2022 aktiv inklusive Segelaktivitäten und startete mit der ersten Inklusions Segel Weltmeisterschaft 2022 eine wegweisende Initiative für den inklusiven Segelsport. Diese kontinuierliche Unterstützung unterstreicht das Engagement des Landes für Barrierefreiheit und Teilhabe im Sport.Die Veranstaltung wird gemeinsam von drei renommierten Organisationen ausgerichtet: dem Norddeutschen Regatta Verein, dem Yachtclub Möhnesee und Wir sind Wir Inclusion in Sailing. Diese starke Partnerschaft gewährleistet eine professionelle Durchführung auf höchstem Niveau.Die inklusive Regatta findet vomimstatt. Medienvertreter:innen, Partner, Fans und lokale Institutionen sind herzlich eingeladen, Teil dieses wegweisenden Projekts zu werden und die historische Premiere hautnah mitzuerleben.