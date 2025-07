Historische Premiere: Erste inklusive Segelregatta im Rahmen des SailGP

8 RS Venture Connect Regattaboote

Barrierefreie Infrastruktur mit Personenkran, barrierefreien Stegen, Duschen und Toiletten

mit Personenkran, barrierefreien Stegen, Duschen und Toiletten Niedrigschwelliger Zugang : Kostenfreie Regattaboote, geringe Startgelder und günstige Verpflegung

: Kostenfreie Regattaboote, geringe Startgelder und günstige Verpflegung Inklusive Segelangebote für Menschen mit Behinderungen aus der Region Sassnitz am 11. August

Globale Medienreichweite der "Formel 1 des Segelsports"

der "Formel 1 des Segelsports" Internationale Bühne für inklusiven Segelsport

für inklusiven Segelsport Neue Standards für Barrierefreiheit im Spitzensport

für Barrierefreiheit im Spitzensport Vorbildcharakter für andere Sportarten weltweit

für andere Sportarten weltweit Offizielle Siegerehrung am 15. August im SailGP-Rahmen

Täglich Regattaläufe von 10:30 bis 17:30 Uhr

Skippers Briefings und gemeinsame Mahlzeiten in der Event-Halle

Professionelle Wettfahrtleitung und Sicherheitsbetreuung

Germany SailGP Team presented by Deutsche Bank

Land Mecklenburg-Vorpommern

Heinz Kettler Stiftung

Vorpommern Fond

Inklusion beginnt mit Zugang. Unter diesem Leitsatz veranstalten das Germany SailGP Team presented by Deutsche Bank und Wir sind Wir -- Inclusion in Sailing e.V. vom 12. bis 14. August 2025 in Sassnitz die-- erstmals in der Geschichte als Begleitveranstaltung zum prestigeträchtigen SailGP.Gemeinsam mit Wir sind Wir -- Inclusion in Sailing e.V. hat Team Germany eine langfristige Partnerschaft gestartet, die nachhaltig Teilhabe im Segelsport ermöglichen soll. Unter dem Mottosetzen sich beide Organisationen dafür ein, Segeln für mehr Menschen zugänglich zu machen -- für Menschen mit Behinderung, für Frauen und für Gruppen, die im Segelsport unterrepräsentiert sind., erklärt:, betont:innen mit Behinderungen."*Der erste Meilenstein der Zusammenarbeit war der-- die größte Frauenregatta der Welt. Anna Barth, selbst langjähriges Mitglied von Wir sind Wir, unterstützte dort das Team MammaSEAtas, eine Gruppe von Frauen, die gegen Brustkrebs kämpfen oder die Krankheit bereits überwunden haben. Was besonders beeindruckte: Die meisten Mitgliederinnen saßen nur zwei Monate zuvor zum ersten Mal in einem Segelboot und gingen beim Helga Cup mit unglaublich viel Mut, Teamgeist und Lebensfreude an den Start.werden auf speziell ausgestattetenum den Titel der Internationalen Deutschen Meisterschaft im inklusiven Segeln kämpfen. Dervergibt offiziell diesen prestigeträchtigen Titel für die inklusive Segelregatta in Sassnitz -- ein wichtiger und wunderbarer Impuls für den inklusiven Segelsport, für den alle Beteiligten zutiefst dankbar sind.Gleichzeitig markiert das Event den, der ersten weltweiten inklusiven Regattaserie. Als mitausrichtende Vereine unterstützen derund derdie Veranstaltung -- beide sind langfristige Partner im inklusiven Segeln und tragen maßgeblich zum Erfolg der Initiative bei.Diese Boote sind speziell für Menschen mit Behinderungen konzipiert und ermöglichen echte inklusive Zwei-Personen-Crews aus Menschen mit und ohne Behinderung., erklärt:Das Event setzt neue Standards für Barrierefreiheit im Spitzensport:Die Integration in dasbedeutet:: Internationale Deutsche Meisterschaft im inklusiven Segeln: Siegerehrung in der TEC Area des deutschen SailGP Teams: Crews und Volunteers als Zuschauer beim SailGPDasfördert seit 2022 aktiv inklusive Segelaktivitäten und startete mit der ersten Inklusions Segel Weltmeisterschaft 2022 eine wegweisende Initiative für den inklusiven Segelsport. Diese kontinuierliche Unterstützung unterstreicht das Engagement des Landes für Barrierefreiheit und Teilhabe im Sport.Für Team Germany ist Inklusion zentral für die Zukunft des Sports und beginnt dort, wo Strukturen geschaffen, Zugänge geöffnet und Menschen bewusst eingebunden werden. Die Partnerschaft mit Wir sind Wir zeigt exemplarisch, wie Spitzensport und Inklusion erfolgreich zusammengebracht werden können.: Der Segelsport der Zukunft ist inklusiv, zugänglich und leistungsstark zugleich.Die inklusive Regatta findet vom 12. bis 14. August 2025 im Stadthafen Sassnitz statt. Medienvertreter:innen, Partner, Fans und lokale Institutionen sind herzlich eingeladen, Teil dieses wegweisenden Projekts zu werden und die historische Premiere hautnah mitzuerleben.Das deutsche SailGP Team tritt in der schnellsten Segelserie der Welt an und setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit und Inklusion im Segelsport ein. SailGP Sassnitz markiert den ersten deutschen Austragungsort der "Formel 1 des Segelsports".