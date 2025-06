Helga Cup 2025

12. Juni: Check-in, Training, Segeln für ukrainische Kinder

Check-in, Training, Segeln für ukrainische Kinder 13. Juni: 12 Uhr Startschuss der Regatta auf dem Wasser, 20 Uhr Eröffnung

12 Uhr Startschuss der Regatta auf dem Wasser, 20 Uhr Eröffnung 14./15. Juni: Segeln 10-19 Uhr, Finalläufe und Siegerehrung am Sonntag ab ca. 14 Uhr

Die achte Auflage des Helga Cup wartet mit einem Teilnehmerinnenrekord auf: Knapp 80 Teams aus elf Nationen treten auf der Hamburger Außenalster an – darunter 16 inklusive Crews, die ein starkes Zeichen für mehr Teilhabe im Segelsport setzen. Mit drei Olympiateilnehmerinnen und den frisch gekürten Europameisterinnen Hanna Wille und Marla Bergmann verspricht die weltweit größte Frauenregatta sportliche Höchstleistungen.Besondere Aufmerksamkeit verdienen die 49erFX-Seglerinnen Hanna Wille und Marla Bergmann vom Mühlenberger Segel-Club, die am 8. Juni Europameisterinnen in der olympischen Bootsklasse 49erFX wurden. Nach ihrer Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris haben sie die olympischen Segelwettbewerbe 2028 in Los Angeles fest im Blick. Sie segeln den Helga Cup zusammen mit Laura Bo Voß und Alice Stuhlhemmer.Ebenfalls am Start: Olympia-Silbermedaillengewinnerin Susann Beucke, Siegerin des ersten Helga Cups, die als Botschafterin für Hamburg Active City zusammen mit Anna Barth vom German SailGP Team bei den MammaSeatas antritt.16 gemeldete inklusive Teams bedeuten eine deutliche Steigerung zum Vorjahr. Seit 2020 ist Inklusion fester Bestandteil des Helga Cups. Besonders bewegend: Die jüngste Teilnehmerin ist die 9-jährige Sophia mit einer Sehbehinderung, die 2025 mit dem Segelsport anfing. Ihre erste Segelstunde hatte sie mit Susann Beucke und freut sich nun auf ihre erste Regatta. Auch die Titelverteidigerinnen im inklusiven Segeln, Nomine Fabian (11) und Jola Schönebeck, sowie Weltmeisterin Nadine Löschke mit Maria Marquardt sind wieder dabei., so Susann Beucke.Die offizielle Eröffnung am 13. Juni um 20 Uhr übernimmt Hamburgs Sport-Staatsrat Christoph Holstein. Zur Eröffnung werden auch Schirmherrin Kristina Vogel, zweifache Bahnradolympiasiegerin, und Anna Barth vom German SailGP Team erwartet. Den offiziellen Startschuss auf dem Wasser gibt am 13. Juni gegen 12 Uhr Julia Homburg, Leiterin des Polizeikommissariats 31.Am 12. Juni findet im Vorfeld der Regatta das Segeln für ukrainische Kinder und Jugendliche in Kooperation mit dem Ukrainischen Konsulat statt – ein Zeichen für das soziale Engagement des Events.Die Crews segeln auf gestellten Booten der Klassen J/70 und RS Venture Connect in kurzen, zehn- bis zwölfminütigen Rennen. Das Format garantiert spannende Action und gut nachvollziehbare Wettfahrten auch für Laien.Norddeutscher Regatta Verein„Wir sind Wir – Inclusion in Sailing e.V."