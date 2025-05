Grenzen überwinden: Erstes inklusives Offshore-Segelerlebnis auf legendärer Rennyacht ILLBRUCK

10:00 Uhr: Begrüßung und Pressegespräch

10:00-12:00 Uhr: Möglichkeit zum Kennenlernen der inklusiven Crew, der Initiatoren und Partner des Projektes

ca. 12:00 Uhr: Ablegen

12:00-17:00 Uhr: Gemeinsames Segelerlebnis auf der Ostsee

17:00 Uhr: Rückkehr zum Hafen

Seit über 4 Jahren wird inklusives Segeln in Deutschland intensiv vorangetrieben und gilt mittlerweile als eine der inklusivsten Sportarten überhaupt. Mit dem inklusiven Segelsport soll ein Vorbild für die gesamte Gesellschaft geschaffen werden - für Unternehmen, Organisationen und Institutionen. Dabei steht im Vordergrund, dass gelebte Inklusion eine echte und schöne Bereicherung für alle Beteiligten ist und weit über den Sport hinaus in den Alltag wirken kann.Clemens Kraus (Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V.) spricht aus Erfahrung: "Der inklusive Segelsport hat in den letzten Jahren bereits viel bewegt. Was wir durch unsere inklusiven Segelprojekte erlebt haben, zeigt eindrucksvoll, wie wertvoll und wichtig diese Begegnungen auf Augenhöhe sind - nicht nur für die Teilnehmenden selbst, sondern für die gesamte Gesellschaft."Die teilnehmende Crew, bestehend aus zwölf Personen mit und ohne Beeinträchtigungen, wird die einzigartige Gelegenheit haben, auf der ILLBRUCK zu segeln - der ersten und bislang einzigen deutschen Hochseeyacht, die das Ocean Race gewinnen konnte. Mit ihrem 24-Stunden-Weltrekord (896 km) und dem Speed-Weltrekord für Einrümpfer (72 km/h) bietet die legendäre V.O.60-Rennyacht ein authentisches Hochseeerlebnis.Besonders hervorzuheben ist die, die als Crewmitglieder ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen werden. Diese vielfältige Zusammensetzung der Crew unterstreicht den inklusiven Charakter des Projekts und zeigt, dass der Segelsport wahrhaftig keine Grenzen kennt.Die Partner hinter dem Projekt"Wir sind Wir - Inclusion in Sailing" bringt umfassende Erfahrung im Bereich inklusiver Segelsport mit, darunter die erfolgreiche Ausrichtung inklusiver Segel-Weltmeisterschaften in Rostock (2022/2023) und die Organisation der ersten echten inklusiven Regatta-Serie "Heinz Kettler Deutschland Cup". Der Verein realisiert zudem zahlreiche inklusive Kinder- und Jugendsegelprojekte und fördert damit den Segelsport bereits in jungen Jahren als verbindendes Element.ein Qualitätsanbieter für Segelevents mit zwei Jahrzehnten professioneller Erfahrung im Hochseesegeln, stellt mit der ILLBRUCK/SkenData ein Schiff mit besonderer historischer Bedeutung zur Verfügung, das von Skipper John Kostecki zum beeindruckenden Sieg über 32.240 Seemeilen geführt wurde.Der Rostocker Regatta Verein unterstützt das Projekt mit seinem Know-how, seiner Infrastruktur und seiner starken Verankerung in der lokalen Segelgemeinschaft.Speedsailing und "Wir sind Wir Inclusion in Sailing" verbindet die gemeinsame Ausrichtung der "Inklusiven Segel-Weltmeisterschaften" (Inclusion World Championship for Sailing) in Rostock 2022 und 2023. Während dieser erfolgreichen Veranstaltungen entstand auch die Idee für das aktuelle Offshore-Segelprojekt, das nun als nächster logischer Schritt die Inklusion vom Inshore- in den Offshore-Bereich des Segelsports weiterentwickelt.Besonders erfreulich ist die Unterstützung durch Anika Leese, Amtsleiterin des Amts für Soziales und Teilhabe der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, die das Projekt am 4. Juni aktiv begleiten wird. Frau Leese steht im Rahmen der Talkrunde am Veranstaltungstag gerne für Fragen und den Dialog zur Verfügung und unterstreicht damit das Engagement der Stadt Rostock für inklusive Projekte.Ablauf des EventsDas Projekt zielt darauf ab, inklusive Sportmöglichkeiten sichtbar zu machen und zu zeigen, dass Inklusion eine Bereicherung für alle darstellt. "Durch das gemeinsame Segelerlebnis werden Teamgeist und gegenseitiger Respekt vermittelt, was direkte Transfermöglichkeiten für inklusive Praktiken im Arbeitsalltag aufzeigt", betont Jürgensen. "Wir wollen Unternehmen und Organisationen für das Thema Inklusion sensibilisieren und demonstrieren, wie eine inklusive Kultur aussehen kann."