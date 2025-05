Clemens Kraus aus Hoyerswerda: Pionier der Inklusion im Segelsport wird für sein Lebenswerk geehrt

Unser Vereinsgründer Clemens Kraus (66) aus Hoyerswerda hat heute aus den Händen von Ministerpräsident Michael Kretschmer den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Die Auszeichnung würdigt sein außergewöhnliches Engagement im inklusiven Segelsport. Seit über vier Jahrzehnten setzt sich der engagierte Sportfunktionär mit unermüdlichem Einsatz dafür ein, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam segeln können.



Auszeichnung in Dresden



Bei der Festveranstaltung in Dresden lobte Ministerpräsident Michael Kretschmer das herausragende Engagement der acht Persönlichkeiten, zu denen auch Clemens Kraus gehört: "Sie sind mit dem, was Sie geleistet und bewegt haben, ein Vorbild. Sie haben an ganz unterschiedlichen Stellen wirklich Besonderes möglich gemacht und bewegt. Mit Selbstlosigkeit, mit Leidenschaft und Kreativität haben Sie wichtige Herzensprojekte vorangebracht, Verantwortung übernommen und waren da für Ihre Mitmenschen."



Der Verdienstorden wird vom Bundespräsidenten für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen verliehen sowie darüber hinaus für alle besonderen Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland – wie zum Beispiel im sozialen und karitativen Bereich.



Wegbereiter für Inklusion im Wassersport Als langjähriger Inklusionsbeauftragter des 1. Wassersportvereins Lausitzer Seenland e.V.



"Sport verbindet Menschen – unabhängig von körperlichen Voraussetzungen", so unser Vereinsgründer Kraus über seine Motivation. Das von ihm initiierte Inklusionsprojekt "Wir sind Wir Inclusion in Sailing" bringt Menschen mit und ohne Handicap zusammen, um gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen und Sport zu treiben.



Internationale Strahlkraft: Weltmeisterschaften in Rostock



Unter Kraus' Leitung als 1. Vorsitzender von "Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V." wurden 2022 und 2023 die Inclusion World Championship for Sailing – die offiziellen Inklusions-Segel-Weltmeisterschaften – in Rostock organisiert und durchgeführt. Diese Veranstaltungen setzten international Maßstäbe für inklusiven Segelsport und zogen Athleten aus aller Welt an.



Inspiration für die nächste Generation



Besonders bemerkenswert ist Kraus' Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Gemeinsam mit erfolgreichen paralympischen Athleten besucht er regelmäßig REHA-Einrichtungen, Schulen und Kinderheime. Dort ermutigt er junge Menschen dazu, trotz körperlicher Einschränkungen Sport zu treiben und ihre Träume zu verfolgen.



"Jedes Kind soll die Chance haben, die Freude am Sport zu entdecken", erklärt unser Vereinsgründer Kraus seinen Ansatz. Durch Spendensammlungen konnte er bereits zahlreiche weitere Projekte unterstützen und finanzieren.



Vier Jahrzehnte Leidenschaft



Mit 66 Jahren blickt Clemens Kraus auf mehr als vier Jahrzehnte zurück, in denen er kontinuierlich Barrieren abgebaut und Brücken gebaut hat. Sein Engagement zeigt, wie Sport als universelle Sprache Menschen unterschiedlichster Hintergründe zusammenbringen kann.

