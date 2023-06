Effektive Tipps zur Entfernung von alten Flecken aus Teppichen

Food Stains: These stains are caused by spilled or dropped food and drink. Wine, coffee, chocolate and tomato sauce are typical examples. They often have a distinctive color and can be difficult to remove due to their ingredients.

Mix equal parts vinegar and water in a spray bottle.

Spray the solution on the stain and leave it on for about 5 minutes.

Blot the stain with a clean, dry cloth to absorb the liquid.

Sprinkle baking soda over the stain and leave it on for about 30 minutes.

Vacuum off the baking soda and apply a small amount of dish soap to the stain.

Rub the detergent into the stain with a soft brush.

Blot the area again and rinse with cold water.

Allow the rug to dry completely before stepping on it again.

Food Stains: Look for enzymatic cleaners specifically formulated to remove food stains like wine, coffee, or chocolate. These products contain enzymes that will dissolve and remove the stains.

Tintenflecken: Alkohol- oder Ammoniak-basierte Reinigungsmittel können wirksam gegen Tintenflecken sein. Testen Sie das Produkt jedoch immer an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es den Teppich nicht beschädigt oder verfärbt.

Haustierflecken: Spezielle Haustierfleckenentferner sind auf dem Markt erhältlich. Diese Produkte enthalten Enzyme und Geruchsentferner, um Flecken und Gerüche effektiv zu beseitigen.

Fett- und Ölflecken: Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis können Fett- und Ölflecken effektiv entfernen. Achten Sie darauf, das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers zu verwenden, um Schäden am Teppich zu vermeiden.

Mieten oder kaufen Sie eine Dampfreinigungsmaschine, die für die Teppichreinigung geeignet ist.

Bereiten Sie die Reinigungslösung gemäß den Anweisungen des Herstellers vor.

Testen Sie die Dampfreinigung an einer unauffälligen Stelle des Teppichs, um sicherzustellen, dass keine Verfärbungen oder Beschädigungen auftreten.

Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten und bewegen Sie die Dampfreinigungsmaschine langsam über den Teppich, um sicherzustellen, dass genügend Zeit für die Reinigungslösung bleibt, um Flecken zu lösen.

Lassen Sie den Teppich vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder betreten oder Möbel darauf stellen.

Die Dampfreinigung kann tief sitzende Schmutzpartikel und Flecken entfernen, die andere Methoden möglicherweise nicht erreichen. Allerdings kann sie bei empfindlichen Teppichmaterialien oder falscher Anwendung zu Schäden führen.

