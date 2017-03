Liebliche Weine zum Schwelgen, Genießen und Entschleunigen für den Feintrinker

Unter der Zusatzbezeichnung „mild“, „süffig“ oder „lieblich“ werden solche Weine angeboten, die im Gegensatz zu den trockenen Weinpersönlichkeiten über weniger Alkohol, dafür aber über eine mitunter deutlich höhere Restsüße verfügen.“, sagt Weine-Fachmann Kai-Uwe Mensching.Unter Gourmets ist man sich wahrscheinlich einig, dass feine Desserts in Verbindung mit süßen Weinen die Geschmacksnerven in ganz neue Genuss-Dimensionen katapultieren können. Weine mit Restzucker fristen leider zu Unrecht immer noch ein Schattendasein, wenn es darum geht, als Essensbegleiter eine gute Figur abzugeben. Das kann deraus dem Weingut Lotz ganz vorzüglich www.goo.gl/Xoh0d1 oder der alkoholfreie Weinkönigs Scheurebe aus der Weinkellerei Weinkönig in Koblenz www.goo.gl/5lQWWl Die Süße, die dem Wein sein Charakteristikum verleiht, resultiert aus dem unvergoren gebliebenen Zucker der Trauben. Dessen Dosierung schwankt zwischen rund zwanzig und mehreren hundert Gramm pro Liter. Dervon Michael Fröhlich vinifiziert www.goo.gl/hnQsXw ist ein typischer Vertreter für diesen Prozess. Knackig, mit 13% Alkohol und durch und durch fränkisch begeistert er vom ersten Moment.Zu den süßen Substanzen, die genannt werden müssen, gehört der Alkohol, der nicht nur einen süßen Eigengeschmack mitbringt, sondern den süßen Geschmackseindruck des Zuckers noch intensiviert. Säure wiederum, ohne die kein Wein in eine harmonische Balance zu versetzen wäre, sollte den süßen Eindruck nicht schmälern, sondern diesen gewissermaßen kontrapunktisch ergänzen.Dieses „Spiel“ macht einen lieblichen, süßen oder gar edelsüßen Wein zu einem unvergleichlichen Geschmackserlebnis, wie den Kallstadter Saumagen Gewürztraminer Spätlese 2015 www.goo.gl/OKAfBv Hinzu treten sehr vielfältige Aromen, die je nach Traubensorte, Machart und dem Alter des Weines ein mitreißendes Geschmacksschauspiel aufführen können.Solche Gaumenabenteuer fallen mitunter sehr exotisch aus: Orangenschale, Mango, Quitte, Aprikose und Feige, Honig, Melone, Rosinen oder Karamell sind die überaus erfreuenden Eindrücke am Gaumen.Sofort versandfähig, Lieferzeit innerhalb von 1 bis 3 Tagen.Winzers-Kundendienst hat werktags von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet und ist unter +49 8206 9030599 oder service@winzers.de zu erreichen.