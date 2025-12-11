Gute Laune im gläsernen Wohnzimmer
Natürliches Licht sorgt für eine bessere Stimmung.
Für gute Laune hingegen sorgt ein Raum, der auch in der düsteren und grauen Jahreszeit Gemütlichkeit und ein natürliches Licht ermöglicht: der Wintergarten. Was im Sommer als angenehm schattiger Aufenthaltsort genutzt wird, verwandelt sich in der zweiten Jahreshälfte in ein lichtdurchflutetes Wohnzimmer, das zum Kuscheln einlädt. In dieser Zeit ist es ein besonderer Genuss, die tänzelnden Schneeflocken vom gläsernen Wohnzimmer aus zu beobachten. Der Wintergarten bringt die Entspannung unter "freiem" Himmel - und das bei heimeligen Temperaturen. Das lässt so manche Winterdepression ganz schnell wieder vorbeiziehen.
Besonders die ruhige Zeit ist ideal, um den Traum vom eigenen Wintergarten zu planen. Die Aussichten, diesen schon im Frühjahr zu verwirklichen, lässt die Zeit schneller vergehen. Damit die zukünftige Lichtquelle zur Freude der Hausbesitzer führt, ist echtes Profiwissen angesagt. Als Vorgeschmack für die vielen Möglichkeiten hat der Wintergarten-Fachverband eine große Auswahl glänzender Beispiele zusammengestellt. Im Wintergarten-Ratgeber finden Interessenten außergewöhnliche Wintergärten, neueste Ideen und Tipps von Experten.
Der Wintergarten-Fachverband Rosenheim e.V. unterstützt Interessenten, den eigenen Wintergarten-Traum zu verwirklichen. In fast allen Bundesländern ist der Wintergarten genehmigungspflichtig. Es lohnt sich also, schon früh auf die Hilfe des Profis zurückzugreifen. Der qualifizierte Fachbetrieb weiß über baurechtliche Vorgaben Bescheid, kennt Vorschriften und Normen und berät sie bei allen Fragen. Vor allem ist er Garant für eine qualitativ hochwertige, fachkompetente Ausführung.
