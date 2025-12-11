Kontakt
Gute Laune im gläsernen Wohnzimmer

Natürliches Licht sorgt für eine bessere Stimmung.

Jeder kennt die Wirkung von Sonnenlicht. Es hebt die Stimmung, fördert unser Wohlbefinden und schafft ideale Voraussetzungen für Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit. Besonders in der Herbst- und Winterzeit sollte man sich viel bewusster in der Helligkeit aufhalten - wäre da nicht die unangenehme Kälte. Viele ziehen sich nach einem kurzen Spaziergang schnell wieder in die eigenen Räume zurück und machen es sich vorm Fernseher gemütlich. Müdigkeit, Antriebslosigkeit und schlechte Stimmung sind oft die Folge. Wir schlendern direkt in einen lustlosen, depressiven Zustand.

Für gute Laune hingegen sorgt ein Raum, der auch in der düsteren und grauen Jahreszeit Gemütlichkeit und ein natürliches Licht ermöglicht: der Wintergarten. Was im Sommer als angenehm schattiger Aufenthaltsort genutzt wird, verwandelt sich in der zweiten Jahreshälfte in ein lichtdurchflutetes Wohnzimmer, das zum Kuscheln einlädt. In dieser Zeit ist es ein besonderer Genuss, die tänzelnden Schneeflocken vom gläsernen Wohnzimmer aus zu beobachten. Der Wintergarten bringt die Entspannung unter "freiem" Himmel - und das bei heimeligen Temperaturen. Das lässt so manche Winterdepression ganz schnell wieder vorbeiziehen.

Besonders die ruhige Zeit ist ideal, um den Traum vom eigenen Wintergarten zu planen. Die Aussichten, diesen schon im Frühjahr zu verwirklichen, lässt die Zeit schneller vergehen. Damit die zukünftige Lichtquelle zur Freude der Hausbesitzer führt, ist echtes Profiwissen angesagt. Als Vorgeschmack für die vielen Möglichkeiten hat der Wintergarten-Fachverband eine große Auswahl glänzender Beispiele zusammengestellt. Im Wintergarten-Ratgeber finden Interessenten außergewöhnliche Wintergärten, neueste Ideen und Tipps von Experten.

Der Wintergarten-Fachverband Rosenheim e.V. unterstützt Interessenten, den eigenen Wintergarten-Traum zu verwirklichen. In fast allen Bundesländern ist der Wintergarten genehmigungspflichtig. Es lohnt sich also, schon früh auf die Hilfe des Profis zurückzugreifen. Der qualifizierte Fachbetrieb weiß über baurechtliche Vor­gaben Bescheid, kennt Vorschriften und Normen und berät sie bei allen Fragen. Vor allem ist er Garant für eine qualitativ hochwertige, fachkompetente Ausführung.

Der Ratgeber „Faszination und Information“ ist gegen eine Schutzgebühr von EUR 7,80 zuzüglich EUR 2,10 Versandkosten gegen Rechnung beim Fachverband unter Tel. 08031-8099845 oder über e-mail zu beziehen. Redaktionen senden wir gerne ein kostenloses Belegexemplar.

Für weitere Fragen oder Bildmaterial steht Ihnen Herr Franz Wurm unter Tel.: 49 8031-8099845 oder unter info@wintergarten-fachverband.de sehr gerne zur Verfügung. Über eine Veröffentlichung würden wir uns sehr freuen und bitten bei erfolgter Publikation um Zusendung eines Belegexemplars.

