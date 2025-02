Karriere-Boost für Fach- und Führungskräfte

WINGS-Fernstudium

WINGS-Fernstudium an der Hochschule Wismar bietet akkreditierte Online- und Fernstudiengänge sowie zertifizierte Weiterbildungen für Berufstätige an. Online oder an 16 Standorten in Deutschland und Österreich werden in den Bereichen Wirtschaft, Bauingenieurwesen und Gestaltung die staatlichen Hochschulabschlüsse Bachelor, Master und MBA verliehen. WINGS ist der beliebteste staatliche Fernstudienanbieter in Deutschland und zudem von Focus Business als Top-Weiterbildungsanbieter ausgezeichnet.

alles anzeigen