Fernstudium Infotage vom 15.- 29. April
WINGS-Experten beraten zu Online- und Fernstudiengängen und zeigen Perspektiven für beruflichen Erfolg auf
BWL, IT-Forensik oder Soziale Arbeit? Onlinestudium oder Fernstudium mit Wochenendveranstaltungen? Berufsbegleitend oder Vollzeit? Was passt zu meinen Interessen und welche konkreten Chancen eröffnet mir ein staatlicher Hochschulabschluss? Die Infotage bei WINGS, Deutschlands beliebtestem Fernstudienanbieter, bieten Antworten auf diese Fragen.
Die WINGS-Studienberater:innen stehen dabei über Zoom in direktem Austausch mit den Studieninteressierten und geben wertvolle Einblicke zum Studium per App. Die Teilnehmer:innen erfahren alles über Lerninhalte, Organisation und die digitale Lernplattform, sie können sich über Teilzeit und Vollzeit-Studienvarianten informieren oder sich genau erklären lassen, wie eine berufsbegleitende Weiterbildung abläuft. „Wir gehen in einen regen Austausch mit den Teilnehmenden und diese oft auch untereinander. Die meisten berichten uns im Anschluss, wie wertvoll die Einblicke bei der Infoveranstaltung für ihre Entscheidung waren“, so Katja Bengtsson-Schmidt, Studienberaterin bei WINGS.
Alle Termine und zur Anmeldung auf »wings.de/infotage