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WINGS-Fernstudium Philipp-Müller-Straße 12 23966 Wismar, Deutschland https://www.wings.hs-wismar.de
Ansprechpartner:in Herr André Senechal +49 3841 7537471
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Fernstudium Infotage vom 15.- 29. April

WINGS-Experten beraten zu Online- und Fernstudiengängen und zeigen Perspektiven für beruflichen Erfolg auf

(lifePR) (Wismar, )
Das Abi schon fast in der Tasche und noch keine Pläne, wie es weitergehen soll? Oder soll es neuer Input für den aktuellen Job sein? Vom 15. bis 29. April informiert WINGS über mehr als 50 spannende Online- und Fernstudiengänge. Die Infotage bieten Orientierung im Studienwahl-Dschungel und zeigen berufliche Perspektiven auf.

BWL, IT-Forensik oder Soziale Arbeit? Onlinestudium oder Fernstudium mit Wochenendveranstaltungen? Berufsbegleitend oder Vollzeit? Was passt zu meinen Interessen und welche konkreten Chancen eröffnet mir ein staatlicher Hochschulabschluss? Die Infotage bei WINGS, Deutschlands beliebtestem Fernstudienanbieter, bieten Antworten auf diese Fragen.

Die WINGS-Studienberater:innen stehen dabei über Zoom in direktem Austausch mit den Studieninteressierten und geben wertvolle Einblicke zum Studium per App. Die Teilnehmer:innen erfahren alles über Lerninhalte, Organisation und die digitale Lernplattform, sie können sich über Teilzeit und Vollzeit-Studienvarianten informieren oder sich genau erklären lassen, wie eine berufsbegleitende Weiterbildung abläuft. „Wir gehen in einen regen Austausch mit den Teilnehmenden und diese oft auch untereinander. Die meisten berichten uns im Anschluss, wie wertvoll die Einblicke bei der Infoveranstaltung für ihre Entscheidung waren“, so Katja Bengtsson-Schmidt, Studienberaterin bei WINGS.

Alle Termine und zur Anmeldung auf »wings.de/infotage

WINGS-Fernstudium

WINGS-Fernstudium an der Hochschule Wismar bietet akkreditierte Online- und Fernstudiengänge sowie zertifizierte Weiterbildungen für Berufstätige an. Online oder an 16 Standorten in Deutschland und Österreich werden in den Bereichen Wirtschaft, Bauingenieurwesen und Gestaltung die staatlichen Hochschulabschlüsse Bachelor, Master und MBA verliehen. WINGS ist der beliebteste staatliche Fernstudienanbieter in Deutschland und zudem von Focus Business als Top-Weiterbildungsanbieter ausgezeichnet.

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