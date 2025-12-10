Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1045401

WINGS-Fernstudium Philipp-Müller-Straße 12 23966 Wismar, Deutschland https://www.wings.hs-wismar.de
Ansprechpartner:in Herr André Senechal +49 3841 7537471
Logo der Firma WINGS-Fernstudium

Fernstudium Infotage vom 12. bis 22. Januar

Masterplan für beruflichen Erfolg

(lifePR) (Wismar, )
Neuer Job, bessere Aufstiegschancen, ein höheres Gehalt: Viele fassen zum Jahreswechsel den Entschluss, ihre berufliche Zukunft aktiv zu gestalten. Die Planung des nächsten Karriereschritts und die Suche nach einer zukunftsfähigen Qualifikation stehen an. WINGS leistet hier Unterstützung: Vom 12. bis 22. Januar informiert der Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar über seine 41 Online- und Fernstudiengänge sowie die zertifizierten Weiterbildungen für Berufstätige.

Wer seine guten Vorsätze in konkrete berufliche Erfolge umwandeln will, findet in einem Onlinestudium einen flexiblen Weg, sich neu aufzustellen. Wie genau so ein Onlinestudium abläuft und welcher Studiengang den persönlichen Karriereweg am besten unterstützt, dazu berät Deutschlands beliebtester Fernstudienanbieter.

Vom 12. bis 22. Januar 2026 ist die Gelegenheit, sich in den Abendstunden über die vielfältigen Fernstudiengänge mit staatlichem Hochschulabschluss und zertifizierten Weiterbildungen zu informieren. Das Angebot reicht von BWL über Digitale Öffentliche Verwaltung und Immobilienmanagement bis Soziale Arbeit. Im virtuellen Hörsaal treffen Interessierte auf Studienberater, Professoren und Alumni und erfahren mehr über die Studieninhalte, den Ablauf und berufliche Perspektiven. Mehr Infos und alle Termine auf » wings.de/infotage

 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.