Wilesco präsentiert neuen Hingucker mit beeindruckender Leistung

Seit ihrer Erfindung im 18. Jahrhundert hat die Dampfmaschine nach dem Vorbild des von James Watt entwickelten Modells nichts von ihrer Faszination verloren. Auch wenn der Verbrennungsmotor die Krafterzeugung durch Dampfdruck bis heute weitgehend verdrängt hat, konnte sich die klassische Dampfmaschine einen dauerhaften Platz im Herzen und in den Sammlungen junger und junggebliebener Modellbauliebhaber sichern. Für sie ist die Dampfmaschine als Modell untrennbar mit dem Namen Wilesco verbunden. Mit immer neuen Exemplaren stationärer und mobiler Dampfmaschinen sowie Antriebsmodellen, hält das Unternehmen aus Lüdenscheid seit 1950 sinnbildlich den Kessel unter Dampf und versorgt eine treue Fangemeinde aus „alten Hasen“ und neu Begeisterten.Bereits der Prototyp der neuen Modellturbine T115 verbindet einmal mehr die gewohnte Detailtreue und Verarbeitungsqualität aus dem Hause Wilesco mit dem Aufbau einer weiteren einzigartigen Eigenkonstruktion.Nach dem bewährten und von Kunden geschätzten Prinzip, ruhen das rote Kesselhaus und der messingpolierte Kessel der T115 auf einer schwarzen Grundplatte und greifen insgesamt erkennbar das Design der bis 2018 als Einzelanfertigung produzierten T125 auf.Vorgestellt wurde der Prototyp der neuen Modellturbine T115 bereits Anfang Februar 2023 auf der internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg. Bis zum Beginn der Auslieferung können sich gegebenenfalls noch einzelne Design-Details verändern, die Resonanz aus Nürnberg verspricht jedoch bereits großes Interesse der Sammlergemeinde am finalen Modell.Die neue Wilesco Turbine T115 besticht durch ihre Optik in Schwarz, Rot und Messing. Trotzdem müssen Sammler im Bereich der Funktionalität des Modells keine Abstriche machen. Dank spezieller Hitzebleche beeindruckt die T115 mit besonders schneller Dampfproduktion und ermöglicht eine präzise Steuerung mit Hilfe eines zuverlässig regelbaren Dampfabsperrventils. Die Leistung der T115 reicht dabei nicht nur für den reinen Modellbetrieb aus, sondern betreibt als Antriebsmodell einen voll funktionsfähigen Dynamo, zur Umwandlung der Wärmeenergie über die mechanische in elektrische Energie. Mit 3 bis 4 Volt lässt sich so zum Beispiel LED-Beleuchtung in einen individuellen Modellaufbau einbinden.Die Bestellung der Wilesco Turbine T115 ist über den Wilesco Shop bereits möglich. Die Auslieferung beginnt voraussichtlich im Herbst 2023.