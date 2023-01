"Zahl, was Du willst!" – Aktion am 28. und 29. Januar im Wildpark Müden

Vielen Familien sitzt das Geld für einen Familien-Ausflug, aufgrund der gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten, nicht mehr so locker. Bei vielen muss der Euro zweimal umgedreht werden.Hier möchte der Wildpark Müden ansetzen und auch einkommensschwächeren Menschen, Rentnern, Alleinerziehenden, Großfamilien und Paaren eine Möglichkeit bieten, den Wildpark Müden zu besuchen und einen schönen Tag zu erleben. Es spielt an diesem Wochenende keine Rolle, ob wenig Geld für einen Ausflug zur Verfügung steht oder ob ein Schnäppchenfuchs einen schönen und günstigen Parkbesuch, beispielsweise mit seiner Familie, genießen möchte – jeder ist herzlich willkommen, die Tiere zu besuchen und den Wildpark kennenzulernen. Hierzu müssen die Gäste am Aktionswochenende an der Kasse nur mitteilen, was sie für den Eintritt zahlen möchten oder können.Der ganzjährig geöffnete Wildpark befindet sich in der Südheide im Landkreis Celle, in ruhiger idyllischer Atmosphäre direkt an der Örtze. Hier können die Besucher auf 10 Hektar rund 30 Tierarten, darunter Elche, Waschbären, Alpakas, Greifvögel und Ziegen in großen naturbelassenen Gehegen entdecken und ihnen zu jeder Jahreszeit ganz nah kommen. Neben den knapp 200 Tieren stehen auch Barfußpfad, Hüpfkissen und Klettermöglichkeiten für die Kinder zur Verfügung. Täglich finden kommentierte Fütterungen statt. Von November bis Februar ist der Wildpark täglich von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr und von März bis Oktober täglich von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.Der Wildpark Müden freut sich über die Verbreitung der Aktion im Freundes- und Familienkreis, sowie auf den Social-Media-Plattformen, damit auch alle Menschen erreicht werden, denen diese Aktion zugutekommen würde.Regulär liegen die Eintrittspreise für Erwachsene bei 11,00 Euro und für Kinder bei 7,50 Euro. Am 28. und 29. Januar 2023 kann dieser Eintrittspreis an der Kasse nun selbst bestimmt werden.Den Social-Media Beitrag zur Aktion finden Sie ab dem 23.01.2023 um 09:00 Uhr öffentlich auf:Facebook, Instagram und TikTok @wildparkmuedenWeitere Informationen finden Interessierte unter www.wildparkmueden.de fb.com/wildparkmuedenDie beigefügten Bilder dürfen Sie gerne für die Berichtserstattung verwenden, diese stammen vom Wildpark Müden.Kontaktieren Sie gerne hierfür Herrn Thomas WamserTelefonnummer 0177 6846280.Der ganzjährig geöffnete Wildpark Müden befindet sich in der Lüneburger Heide, in ruhiger idyllischer Atmosphäre direkt an der Örtze. Hier kann die ganze Familie rund 30 Tierarten in großen naturbelassenen Gehegen entdecken und ihnen dabei ganz nah kommen. Von November bis Februar ist der Wildpark täglich von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr und von März bis Oktober täglich von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.