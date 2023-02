"Zahl, was Du willst!" 2. Runde – Aktion am 18. und 19. Februar im Wildpark Müden

.

Der Wildpark Müden lädt im Februar Besucher ein, den Eintrittspreis für ein ganzes Wochenende selbst zu bestimmen.



Vielen Familien sitzt das Geld für einen Familien-Ausflug, aufgrund der gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten, nicht mehr so locker. Bei vielen muss der Euro zweimal umgedreht werden.

Hier möchte der Wildpark Müden ansetzen und auch einkommensschwächeren Menschen, Rentnern, Alleinerziehenden, Großfamilien und Paaren eine Möglichkeit bieten, den Wildpark Müden zu besuchen und einen schönen Tag zu erleben. Es spielt an diesem Wochenende keine Rolle, ob wenig Geld für einen Ausflug zur Verfügung steht oder ob ein Schnäppchenfuchs einen schönen und günstigen Parkbesuch, beispielsweise mit seiner Familie, genießen möchte – jeder ist herzlich willkommen, die Tiere zu besuchen und den Wildpark kennenzulernen.



Hierzu müssen die Gäste am Aktionswochenende an der Kasse nur mitteilen, was sie für den Eintritt zahlen möchten oder können. Bereits im Januar hatte der Wildpark Müden zu einem "Zahl, was Du willst!" Aktionswochenende eingeladen.



Der Wildpark Müden freut sich über die Verbreitung der Aktion im Freundes- und Familienkreis, sowie auf den Social-Media-Plattformen, damit auch alle Menschen erreicht werden, denen diese Aktion zugutekommen würde.



Regulär liegen die Eintrittspreise für Erwachsene bei 11,00 Euro und für Kinder bei 7,50 Euro. Am 18. und 19. Februar 2023 kann dieser Eintrittspreis an der Kasse nun selbst bestimmt werden. Hierzu nennt der Gast seinen gewünschten Eintrittspreis.



Außerdem kann eine neue Tierart im Wildpark Müden begrüßt werden.

Der Wildpark Müden freut sich, allen Besuchern ab sofort auch die drei Rentiere, Loui, Mika und Paco, vorstellen zu dürfen. Die Tiere stammen aus der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen und können nun in der Südheide besucht werden.

Rentiere sind die einzige domestizierte Hirschart der Welt. Noch heute wird in Lappland, Nordrussland und großen Teilen Sibiriens Rentierwirtschaft betrieben. Sie gehören zu den am weitesten nördlich lebenden Großsäugern kommen sogar auf hocharktischen Inseln wie Spitzbergen oder Grönland vor. Rentiere sind zudem die einzige Hirschart, bei der auch das Weibchen ein Geweih trägt.

Die neuen Parkbewohner finden die die Besucher ab sofort im Wildpark hinter dem Elchgehege.