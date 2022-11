Tierische Weihnacht im Wildpark Müden

Neben einem winterlichen Rundgang an den Tiergehegen vorbei und dem Angebot an Spielmöglichkeiten für die Kinder, haben alle Gäste am 17. und 18. Dezember die Möglichkeit am Wildpark Müden noch einen Weihnachtsbaum für das Weihnachtsfest zu erwerben. Innerorts liefert der Wildpark die vor Ort ausgesuchten Bäume auch wieder kostenlos nach Hause.Bei Glühwein, Kinderpunsch, warmen Speisen und einem Plausch, können alle Gäste die schöne Vorweihnachtszeit genießen und die rund 30 Tierarten besuchen, darunter Elche, Alpakas, Waschbären und Rothirsche. An diesem vorletzten Wochenende vor Weihnachten werden zudem alle Kinder um 11:00 und 15:00 Uhr zu einer ganz besonderen Fütterungstour durch den Wildpark eingeladen. Nicht nur die Tiere bekommen bei diesem Parkrundgang schmackhafte Leckereien – vielleicht ist auch der Weihnachtsmann ganz in der Nähe und hält für alle Kinder kleine Überraschungen in seinem Gabensack bereit. Der Tag lässt sich dann mit Bratwurst und knusprigem Stockbrot am knisternden Lagerfeuer ausklingen.Erwachsene (ab 16 Jahre) € 11,-Kinder (ab 3-15 Jahre) € 7,50Kinder unter 3 Jahren kommen kostenfrei in den Wildpark.Eintrittskarten vor Ort und online im Ticketshop buchbar: https://www.wildparkmueden.de/ticketshop