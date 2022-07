Süßer Alpaka-Nachwuchs im Wildpark Müden

Die Alpakas "Alice" und "Cooper" haben zum Sommerferienstart ein kleines Alpaka-Fohlen geboren.

Als wäre der Elchnachwuchs aus dem Mai für den Wildpark Müden und seine Besucher nicht schon schön genug, nun haben auch die Alpakas des Parks "Alice" und "Cooper" zum Sommerferienstart auch noch ein kleines Alpaka-Fohlen geboren.



Das kleine braune Alpaka-Mädchen mit dem weißen Wirbel auf dem Kopf macht einen richtig munteren Eindruck und verfolgt seine Mutter "Alice" auf Schritt und Tritt.



Die beiden Elterntiere beherbergen den Wildpark Müden seit Mai 2019 und sind durch ihre wilden Frisuren, ihrem leicht hervorstehenden Unterkiefer und ihrem ruhigen Gemüt absolute Lieblinge des Parks geworden. Besonders bekannt sind Alpakas für ihre warme und sehr weiche Alpakawolle, die neben Seide und Kaschmir zu den kostbarsten Geweben der Welt zählt.



Bereits im vergangenen Jahr war Alpakadame Alice trächtig, das Fohlen verstarb jedoch bereits wenige Minuten nach der Geburt. Das Team der Tierpflege vermutete seit Ende letzten Jahres, das Alice erneut trächtig sein könnte, durch die dicke Wolle, die die Tiere über die Wintermonate tragen, war dies jedoch relativ schwer zu erkennen. Die Tragzeit beträgt fast ein Jahr, sie sind zudem das ganze Jahr über fähig gedeckt zu werden und nicht an eine bestimmte Jahreszeit gebunden.



Nun war es am 13.07. soweit, gegen 12 Uhr bemerkte der Tierpfleger Azubi Felix, dass es losgeht. Eingreifen musste das Team des Wildparks nicht, vorbildlich und ohne Komplikationen kam das kleine Fohlen zur Welt, auch die Mutter-Stute nimmt ihren kleinen Nachwuchs sehr gut an und auch der Vater "Cooper" musste das kleine Alpaka erst einmal begrüßen. Nach wenigen Stunden konnte das kleine Alpaka auch schon stehen, etwas wackelig hat es dann erfolgreich nach der Milch der Mutter gesucht.



Wildpark-Chef Thomas Wamser und das Team vom Wildpark Müden in der Südheide freut sich sehr über den ersten Nachwuchs im Alpakagehege und darüber das kleine Fohlen den Sommerferien-Gästen zeigen zu können.



Besucht werden können die Alpakas und rund 30 weitere Tierarten darunter Elche, Waschbären und Greifvögel im Wildpark Müden an der Örtze täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr. Der Wildpark im Landkreis Celle, lädt zudem noch bis zum 24. September jeden Samstag, zwischen 18 und 21 Uhr, zum Grillabend und Kennenlernen ein, der Eintritt in den Park ist in der Aktionszeit kostenfrei.