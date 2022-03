Pflanzen- und Kunsthandwerkermarkt 2022 im Wildpark Müden

Nach zwei Jahren Markt- und Veranstaltungspause aufgrund der Coronamaßnahmen, lädt der Wildpark Müden am 02. Und 03. April 2022 in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr wieder zu seinem Pflanzen- und Kunsthandwerkermarkt im Ambiente des Wildparks ein.Am ersten April-Wochenende sind hier beim Spaziergang durch den Wildpark nicht nur viele Tiere wie Rothirsche, Elche und Alpakas zu entdecken. Es präsentieren an diesem Frühlingswochenende ausgesuchte Kunsthandwerker und Floristen ihre Waren und Handwerke.Angeboten werden beispielsweise ausgefallene Schmuck-Kreationen aus Stein, Silber und Leder, Kleidung aus Handarbeit, Waren aus alten Leinen, Felle und Filzwaren, sowie bunte Garne. Ideen zum Verschenken und Verschönern und ätherische Öl für die Sinne. Selbst hergestellte Halsbänder, Leinen und Zubehör für Pferd und Hund und versilbertes Besteck.Allerhand für den heimischen Garten und Haus mit Kunsthandwerk aus Holz und aus der Schmiede, wie Vogelhäuser und ausgefallene Briefkästen, Laternen und Lampen aus Eichenweidepfähle und Balken, Blumenübertöpfe und natürlich Osterdeko.Eine Vielzahl an Frühlingsblühern, Stauden, botanische Raritäten und Besteckschmuck können bewundert und erworben werden.Der Markt wird ergänzt durch regionale Spezialitäten wie Gewürze, Kräuter, Honig, Met, Tee und Bonbons.In der Kreativecke wird es ein Bastelangebot für die Kleinen geben und die Eventfalknerei präsentiert um 12:00, 15:00 Uhr und 16:45 ihre Flugschau mit Greifvögeln und Eulen.Für das leibliche Wohl ist mit verschiedensten Leckereien wie Bratwurst, Crêpes gesorgt.Der Eintritt in den Park beträgt für Erwachsene (ab 16 Jahre) 11,00 €Für alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre gilt den ganzen April noch der kostenlose Eintritt zur Aktion,. Parkplätze stehen kostenfrei zur Verfügung.Die Veranstaltung wird mit freundlicher Unterstützung vom Kiebitzmarkt Bergen realisiert.ZurAufgrund der Corona-Pandemie mussten viele Kinder und Jugendliche die letzten zwei Jahre in unterschiedlichen Bereichen auf Vieles verzichten, zum einen aufgrund der Beschränkungen, aber auch durch coronabedingte finanzielle Einschränkungen, die viele Familien erleiden mussten. Die Pandemie hinterlässt bei vielen Familien seelisch und finanziell ihre Spuren.Wilpark-Chef Thomas Wamser ist der Meinung, Bildung und Freizeitgestaltung sollten in dieser schwierigen Zeit für alle Kinder ohne finanzielle Hindernisse zugänglich sein. Der Wildpark aus der Südheide startet die Aktion "Die Wildpark Müden - Kinder-Soforthilfe" und erlässt zwei Monate lang, im März und April 2022, den Eintrittspreis für alle Kinder bis 16 Jahre. Regulär liegt dieser für Kinder zwischen 3 und 16 Jahren bei 7,50 €.Derzeit gelten keine Einlasseinschränkungen, jedoch wird das Tragen einer FFP2 Maske und das Abstandhalten am Kassenbereich und am Imbiss empfohlen. Die Einlassregeln können sich ändern, bitte vor Ihrem Besuch unter www.wildparkmueden.de nachlesen welche Regeln gelten.