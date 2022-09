Große Eichel und Kastanien Sammelaktion für die Tiere im Wildpark Müden

Auch in diesem Jahr hat der Kiebitzmarkt Bergen für alle eifrigen Kastanien- und Eicheln-Sammler eine Annahmestelle für die Tiere vom Wildpark Müden eingerichtet. Hierfür steht am Freitag, 14.10. und Samstag, den 15.10.2022, ein Container am Kiebitzmarkt Bergen (Deichend 25, 29303 Bergen) bereit.Jedes Kind, das gesammelte Eicheln oder Kastanien, ab einer Menge eines 10 Liter Eimers, im Kiebitzmarkt Bergen abgibt, bekommt als Dankeschön eine Kinder-Eintrittskarte für den Wildpark Müden geschenkt. Die Aktion gilt nur an den Aktionstagen für die am Kiebitzmarkt abgegebenen Kastanien oder Eicheln.Am Wildpark können die Kastanien oder Eicheln nicht angenommen werden. Das Team vom Wildpark bittet darum, sortenrein und von Hand zu sammeln, damit das Futter verwendet und gezielt über die Winterzeit an die vielen Tiere portioniert werden kann.Der Wildpark Müden und der Kiebitzmarkt Bergen wünschen allen fleißigen Sammlern viel Spaß und lassen ausrichten, dass sich die vielen Tiere wie Damwild, Rotwild und Wildschweine schon jetzt auf die vielen gesammelten Leckereien für die Winterzeit freuen.Weitere Informationen finden Interessierte unter www.wildparkmueden.de