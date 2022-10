Ein Jahresvorrat an Alpakafutter für den Wildpark Müden

Die Freude war groß, als der erste Alpakanachwuchs mitte Juli diesen Jahres im Wildpark Müden in der Südheide begrüßt werden konnte. Einen Namen hat das kleine Fohlen über eine Namenssuchaktion in den Social-Media-Kanälen des Parks auch schon erhalten, das Alpakamädchen trägt den Namen Alma.



Über den süßen Nachwuchs freute sich auch der Pate der beiden Elterntiere Alice und Cooper und Stifter des Alpakageheges, die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Die Sparkasse überreichte nun dem Wildpark Müden eine 1000€ Spende für einen Jahresvorrat an Alpakafutter.



„Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg steht bereits seit mehreren Jahren an der Seite des Wildparks. Insbesondere sind uns Alice und Cooper ans Herz gewachsen und umso mehr freut es mich, dass mit Alma nun die nächste Generation in den Startlöchern steht. Die Besucherinnen und Besucher werden auch sie schnell ins Herz schließen und der Wildpark ist um ein Highlight reicher geworden“, sagt Dirk Suhrkamp, Direktor der Region Celle.



Alpakas fressen am liebsten Gras und Heu, zudem benötigen Sie eine Zugabe von Vitamin- und Mineralfutter, da unsere Böden nicht ausreichend Mineralien zur Verfügung stellen.

Diese Spezialmischung erhalten die Tiere in Form von Spezialfutterpellets. Insgesamt fressen Alpakas ca. 5% ihres Körpergewichtes täglich, das entspricht einer Futteraufnahme von 2,5 bis 3,5 kg, je nach Größe und Gewicht eines Tieres.



Über die großzügige Spende für die Lieblinge des Wildparks freut sich das Wildpark-Team um Geschäftsführer Thomas Wamser und bedanken sich bei der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg für die großartige Unterstützung der vergangenen Jahre.