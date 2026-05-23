Immobilienmakler Völklingen
Warum professionelle Vermarktung heute wichtiger ist denn je
Als eine der größten Städte im Regionalverband Saarbrücken bietet Völklingen eine attraktive Kombination aus guter Infrastruktur, vielfältigen Wohnlagen und einer guten Verkehrsanbindung. Die Nähe zu Saarbrücken, Frankreich sowie zu wichtigen Verkehrsachsen macht Völklingen insbesondere für Familien, Berufspendler und Kapitalanleger interessant. Zudem sorgen Stadtteile mit naturnahem Umfeld und guter Infrastruktur für eine stabile Nachfrage am Immobilienmarkt.
Aktuelle Marktbeobachtungen zeigen, dass sich Immobilienpreise in Völklingen je nach Stadtteil, Lage, Zustand, Ausstattung und energetischem Standard deutlich unterscheiden. Häuser bewegen sich derzeit häufig in einer Größenordnung von etwa 1.600 bis 2.000 Euro pro Quadratmeter, wobei hochwertig modernisierte oder energetisch optimierte Immobilien darüber liegen können. Eigentumswohnungen werden vielfach im Bereich von etwa 1.700 bis 2.200 Euro pro Quadratmeter angeboten. Entscheidend bleibt jedoch immer die individuelle Bewertung der jeweiligen Immobilie sowie die tatsächliche Nachfrage am Markt.
Warum Eigentümer heute auf einen Immobilienmakler setzen
Der Verkauf einer Immobilie bedeutet heute weit mehr, als lediglich eine Anzeige online zu schalten. Professionelle Immobilienvermittlung umfasst Marktanalyse, fundierte Wertermittlung, Unterlagenbeschaffung, zielgruppengerechte Vermarktung, Interessentenmanagement, Bonitätsprüfung sowie Verkaufsverhandlungen bis hin zur Vorbereitung des Notartermins.
Gerade in einem anspruchsvolleren Markt gewinnt zudem die Sichtbarkeit einer Immobilie zunehmend an Bedeutung. Denn eine Immobilie kann nur verkauft werden, wenn sie die passende Zielgruppe erreicht.
Wild Immobilien&Finanzierung setzt deshalb auf ein modernes Vermarktungskonzept, das klassische Immobilienportale mit einer umfangreichen Social-Media-Vermarktung verbindet. Durch die zusätzliche Reichweite über Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und weitere digitale Kanäle werden Immobilien einer großen Anzahl potenzieller Interessenten präsentiert.
Denn Reichweite verkauft. Je mehr qualifizierte Interessenten eine Immobilie sehen, desto größer ist die Chance, den passenden Käufer zu erreichen und einen erfolgreichen Verkauf zu realisieren.
Neben der digitalen Reichweite setzt Wild Immobilien&Finanzierung auf professionelle Immobilienfotografie, hochwertige Exposés, Video-Marketing, zielgerichtete Werbeanzeigen sowie eine individuelle Verkaufsstrategie für jede Immobilie. Ziel ist es, Immobilien nicht nur sichtbar zu machen, sondern optimal am Markt zu positionieren.
Fachkompetenz, auf die Eigentümer vertrauen können
Fachkompetenz, auf die Sie vertrauen können: Karl-Heinz Wild ist in sämtlichen Tätigkeitsfeldern IHK-geprüft und zertifiziert. Gerade in Bereichen wie Immobilienvermittlung, Immobilienbewertung und Finanzierung gewinnt fachliche Qualifikation zunehmend an Bedeutung, da Immobilienverkäufe heute deutlich beratungsintensiver geworden sind.
Wild Immobilien&Finanzierung wurde zudem mit dem Business Innovator Siegel ausgezeichnet und als Top-Makler prämiert.
Besonders in einem Marktumfeld, in dem Käufer kritischer vergleichen und Finanzierungen intensiver geprüft werden, profitieren Eigentümer von regionaler Marktkenntnis, fachlicher Kompetenz und einer strukturierten Vermarktungsstrategie.
Die wichtigsten Fragen rund um den Immobilienverkauf in Völklingen
1. Wie hoch ist die Maklercourtage beim Immobilienverkauf?
Seit der gesetzlichen Reform zur Maklerprovision gilt bei Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen grundsätzlich, dass Käufer und Verkäufer die Maklercourtage häufig jeweils zur Hälfte tragen, sofern beide Parteien provisionspflichtig sind.
2. Warum mit einem Immobilienmakler verkaufen?
Ein Immobilienmakler unterstützt unter anderem bei der Preisstrategie, professionellen Vermarktung, Interessentenprüfung, Durchführung von Besichtigungen, Verkaufsverhandlungen sowie der gesamten Abwicklung bis zum Notartermin.
3. Kann ich privat mehr Geld erzielen?
Nicht zwangsläufig. Ein zu hoch angesetzter Angebotspreis kann dazu führen, dass eine Immobilie lange am Markt bleibt. Entscheidend ist am Ende nicht der ausgeschriebene Preis, sondern der tatsächlich erzielte Verkaufspreis.
4. Warum spielt Reichweite beim Immobilienverkauf eine so große Rolle?
Je mehr Menschen eine Immobilie sehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, den passenden Käufer zu finden. Moderne Immobilienvermarktung geht deshalb heute deutlich über klassische Immobilienportale hinaus und nutzt gezielt Social Media, Video-Marketing und digitale Reichweitenstrategien.
5. Wie wird der richtige Verkaufspreis ermittelt?
Eine professionelle Wertermittlung berücksichtigt zahlreiche Faktoren wie Lage, Baujahr, Zustand, Grundstücksgröße, Modernisierungen, Energieeffizienz und aktuelle Vergleichsangebote am Markt.
Völklingen bleibt ein attraktiver Immobilienstandort
Die Nachfrage nach Wohnraum in Völklingen bleibt grundsätzlich stabil. Besonders gut angebundene Wohnlagen und die Nähe zu Saarbrücken machen die Stadt für viele Käufer attraktiv. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an eine professionelle Vermarktung, da Kaufentscheidungen heute deutlich bewusster getroffen werden als noch vor einigen Jahren.
Fazit
Der Immobilienmarkt in Völklingen bleibt attraktiv – verlangt heute jedoch eine deutlich professionellere Herangehensweise als noch vor einigen Jahren. Fachwissen, Marktkenntnis, digitale Sichtbarkeit und eine zielgerichtete Vermarktung werden zunehmend zu entscheidenden Erfolgsfaktoren.
Wild Immobilien&Finanzierung verbindet klassische Immobilienvermittlung mit moderner Social-Media-Vermarktung und regionaler Marktkenntnis – mit dem Ziel, Immobilien möglichst sichtbar, zielgerichtet und marktgerecht zu präsentieren.
Karl-Heinz Wild von Wild Immobilien&Finanzierung – Ihr Immobilienmakler in Völklingen.