Historische Immobilien im Aufwind – Sanierungschance in Wadern
Wild Immobilien&Finanzierung
Geschichte & Architektur
Das Anwesen wurde 1884 errichtet und knüpft an die Tradition der historischen Forsthube in Steinberg an, die bereits im frühen Mittelalter als Jagdstützpunkt erwähnt wurde. Über die Jahrhunderte wuchsen Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude zu einem charaktervollen Ensemble zusammen. Besonders markant ist der Innenhof, der dem Anwesen bis heute seine unverwechselbare Identität verleiht.
Wohnfläche & Ausstattung
Mit rund 162 m² Wohnfläche, verteilt auf sechs Zimmer, bietet das Haus großzügige Möglichkeiten für individuelles Wohnen. Ein beheizter Wintergarten mit 23 m² erweitert den Wohnbereich und schafft Raum für entspannte Stunden mit Blick ins Grüne.
Ein Kamin sorgt für eine wohnliche Atmosphäre und unterstreicht den historischen Charme.
Darüber hinaus verfügt das Anwesen über rund 140 m² zusätzliche Nutzfläche, die vielfältig genutzt und in ein modernes Nutzungskonzept integriert werden können.
Substanz & Potential
Das Gebäude präsentiert sich für sein Alter in einem soliden Erhaltungszustand. Gleichzeitig besteht Renovierungsbedarf – und damit das große Potential für Käufer, die Freude daran haben, historische Substanz zu bewahren und mit moderner Ausstattung zu kombinieren.
„Wir beobachten, dass Käufer den Wert solcher Objekte zunehmend erkennen. Sie investieren nicht nur in Wohnraum, sondern auch in den Erhalt von Kultur und Geschichte“, erklärt Karl-Heinz Wild / Wild Immobilien&Finanzierung.
Branchentrend
Während steigende Baukosten den Neubau für viele unattraktiver machen, bietet die Sanierung historischer Gebäude eine spannende Alternative. Jedes Objekt ist ein Unikat und kann – geschickt modernisiert – sowohl als repräsentatives Zuhause als auch als wertbeständige Kapitalanlage dienen. Gerade im Saarland, wo Natur, Kultur und Tradition eng miteinander verbunden sind, rücken historische Anwesen stärker in den Fokus der Käufer.
Kaufpreis & Konditionen
Das Anwesen in Wadern wird für 229.000 Euro angeboten.
Zzgl. fällt eine Maklerprovision von 3,57 % inkl. MwSt. an.
Fazit
Das Beispiel aus Wadern verdeutlicht, wie stark historische Immobilien als Branchenthema an Relevanz gewinnen. Sie sind mehr als nur Häuser – sie sind Orte mit Geschichte, die bewahrt, gestaltet und weiterentwickelt werden wollen. Für Liebhaber historischer Bauten eröffnen sie die seltene Gelegenheit, Wohnen und Werterhalt miteinander zu verbinden.