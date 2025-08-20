Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033053

Wild Immobilien&Finanzierung Albert-Schweitzer-Str. 3 66346 Püttlingen, Deutschland https://www.wild-immo.de
Ansprechpartner:in Herr Karl-Heinz Wild +49 6898 4416532
Logo der Firma Wild Immobilien&Finanzierung

Historische Immobilien im Aufwind – Sanierungschance in Wadern

Wild Immobilien&Finanzierung

(lifePR) (Püttlingen, )
Historische Immobilien gewinnen auf dem deutschen Immobilienmarkt zunehmend an Bedeutung. Sie verbinden Einzigartigkeit, Geschichte und kulturellen Wert mit der Chance, durch Sanierung und Modernisierung ein besonderes Zuhause zu schaffen. Ein aktuelles Beispiel ist ein Anwesen in Wadern, das auf eine über 140-jährige Geschichte zurückblickt und derzeit für 229.000 Euro zum Verkauf steht.

Geschichte & Architektur

Das Anwesen wurde 1884 errichtet und knüpft an die Tradition der historischen Forsthube in Steinberg an, die bereits im frühen Mittelalter als Jagdstützpunkt erwähnt wurde. Über die Jahrhunderte wuchsen Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude zu einem charaktervollen Ensemble zusammen. Besonders markant ist der Innenhof, der dem Anwesen bis heute seine unverwechselbare Identität verleiht.

Wohnfläche & Ausstattung

Mit rund 162 m² Wohnfläche, verteilt auf sechs Zimmer, bietet das Haus großzügige Möglichkeiten für individuelles Wohnen. Ein beheizter Wintergarten mit 23 m² erweitert den Wohnbereich und schafft Raum für entspannte Stunden mit Blick ins Grüne.
Ein Kamin sorgt für eine wohnliche Atmosphäre und unterstreicht den historischen Charme.

Darüber hinaus verfügt das Anwesen über rund 140 m² zusätzliche Nutzfläche, die vielfältig genutzt und in ein modernes Nutzungskonzept integriert werden können.

Substanz & Potential

Das Gebäude präsentiert sich für sein Alter in einem soliden Erhaltungszustand. Gleichzeitig besteht Renovierungsbedarf – und damit das große Potential für Käufer, die Freude daran haben, historische Substanz zu bewahren und mit moderner Ausstattung zu kombinieren.
„Wir beobachten, dass Käufer den Wert solcher Objekte zunehmend erkennen. Sie investieren nicht nur in Wohnraum, sondern auch in den Erhalt von Kultur und Geschichte“, erklärt Karl-Heinz Wild / Wild Immobilien&Finanzierung.

Branchentrend

Während steigende Baukosten den Neubau für viele unattraktiver machen, bietet die Sanierung historischer Gebäude eine spannende Alternative. Jedes Objekt ist ein Unikat und kann – geschickt modernisiert – sowohl als repräsentatives Zuhause als auch als wertbeständige Kapitalanlage dienen. Gerade im Saarland, wo Natur, Kultur und Tradition eng miteinander verbunden sind, rücken historische Anwesen stärker in den Fokus der Käufer.

Kaufpreis & Konditionen

Das Anwesen in Wadern wird für 229.000 Euro angeboten.
Zzgl. fällt eine Maklerprovision von 3,57 % inkl. MwSt. an.

Fazit

Das Beispiel aus Wadern verdeutlicht, wie stark historische Immobilien als Branchenthema an Relevanz gewinnen. Sie sind mehr als nur Häuser – sie sind Orte mit Geschichte, die bewahrt, gestaltet und weiterentwickelt werden wollen. Für Liebhaber historischer Bauten eröffnen sie die seltene Gelegenheit, Wohnen und Werterhalt miteinander zu verbinden.

Website Promotion

Website Promotion
Wild Immobilien&Finanzierung - Ihr Immobilienmakler im Saarland

Wild Immobilien&Finanzierung

Karl-Heinz Wild
Wild Immobilien&Finanzierung
Albert-Schweitzer-Str. 3
66346 Püttlingen

Kontakt
Telefon: 068984416532
Telefax: 068984416584
E-Mail: wild@wild-immo.de

Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info)
Registrierungs-Nr.: D-W-170-CDV3-98

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.