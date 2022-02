Wüste trifft Wanderschuh: Aktivurlaub in Marokko

Einreise wieder möglich – kleine Wikinger-Gruppen ab März in Nordafrika

Sanfter Wüstenwind auf der Haut. Goldener Dünenensand unter den Wanderschuhen. Und an jeder Oase wabert der Duft von frischem Minzetee durch die Luft. Aktivurlaub in Marokko geht wieder – das nordafrikanische Land öffnet seine Türen. Kleine Wikinger-Wander- und Radgruppen entdecken ab März unendliche Sandmeere, Berberdörfer, Mondlandschaften und Königsstädte.



Entschleunigung pur: Kameltrekking im Erg Chebbi

Ein dreitägiges Kameltrekking – inklusive Bushcamp und Nächten unterm sternenklaren Wüstenhimmel – ist Höhepunkt der 15-tägigen Tour „Symphonie der Farben“. Und Entschleunigung pur: Im Erg Chebbi gehts in entspanntem Schritttempo neben oder auf den Reittieren durch die Weite der Sahara. Dazu kommen Wanderungen in sattgrünen Tälern des Atlasgebirges, durch Berberdörfer oder zur Todra-Schlucht. Kulturelle Impressionen runden das Aktivmärchen aus Tausendundeiner Nacht ab: von Casablanca über das UNESCO-Welterbe der Ruinenfelder in Volubilis bis zu den legendären Königsstädten Fès, Marrakesch, Meknès und Rabat.



Filmreif: Marokkos Süden

Auf den Süden Marokkos konzentriert sich die 13-tägige Wanderreise „Karawanen, Kasbahs und Saharaträume“. Für jede Menge Wüstenfeeling sorgen Wanderungen im Erg Rhoul und ein mehrtägiger Trek: Mit Kamelführer und Koch erobern Naturfans die karge Mondlandschaft des Bani-Gebirges. Die kulinarischen Ergebnisse der einheimischen Outdoorküche sind ein zusätzliches Highlight der Tour. Filmreife Wanderkulissen liefert die Festung Aït-Ben-Haddou: Hier entstanden u. a. Szenen von „Game of Thrones“, „Lawrence von Arabien“ oder „Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil“.



Fahrradsattel statt Wanderschuh: Biketrip durch Wüsten und Oasen

Wer lieber Rad fährt, bekommt alternativ einen Biketrip durch Marokko: Die Route führt zu einsamen Oasen und traditionellen Fischerorten, zur Dadès-Schlucht und in die pulsierenden Städte Agadir und Marrakesch. Faszinierende Höhenstraßen, Sundowner in der Wüste und Begegnungen mit Hirten sorgen für ein unvergessliches Radabenteuer. Diese Touren erfordern etwas Kondition und Erfahrung – zur Erholung gibt es als Abschluss einen Beachtag am Atlantik in Essaouira.



More about … Aktivabenteuer in der Wüste



Schuhwerk: Für Wüstenwanderungen sind leichte, aber knöchelhohe Wanderschuhe praktisch – sie geben Halt und der Sand bleibt draußen. Tipp: Zusätzlich wasserfeste Trekkingsandalen für die Durchquerung von Bächen einpacken!



Das Kameltrekking im Erg Chebbi erfordert keine Reiterfahrung. Wer zwischendurch aufsteigen möchte, bekommt vor Ort eine entsprechende Anleitung. Reiseteilnehmer, die während des Trekkings nicht im Bushcamp übernachten möchten, können ein Alternativprogramm buchen: mit Hotelübernachungen, Jeeptour und eintägigem Kameltrekking.



Wüstenfeeling pur: Zu den schönsten Dünenszenerien Marokkos zählen neben Erg Chebbi die größte Sandwüse Erg Chegaga und die Bilderbuchwüste Erg Rhoul.



Reisetermine und -preise 2022, z. B.



Wanderreisen in kleinen Gruppen

1211 - Symphonie der Farben: 15 Tage ab 1.648 Euro, März, April und September bis Dezember, min. 6, max. 16 Teilnehmer

1209 - Karawanen, Kasbahs & Saharaträume: 13 Tage ab 1.298 Euro, März, April und September bis Dezember, min. 5, max. 16 Teilnehmer

1203 - Faszination Wüsten und Oasen: 15 Tage ab 2.098 Euro, April und Oktober bis Dezember, min. 8, max. 18 Teilnehmer