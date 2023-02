„Wir“ trifft „Ich“: gemeinsam reisen, aber mit Freiraum

schlafen aus

frühstücken in aller Ruhe

starten frühestens um 10 Uhr

wandern nur zwei oder drei, maximal vier Stunden

genießen ebene Pfade mit wenigen Höhenmetern

bewegen sich, erleben die Natur

entdecken gemeinsam, haben aber auch Zeit für sich

Sieht aus wie die Karibik und fühlt sich auch so an: Türkisfarbenes Wasser, weiße Strände und wohltuende Ruhe lassen auf Formentera den Alltag sofort vergessen. Entschleunigung steht bei dem neuen „Aktiv & entspannt“-Trip ganz oben auf der Wunschliste. Die Zutaten: Genusswanderungen, etwas Kultur, viel Freiraum und ein Inselhopping nach Ibiza.Aktivurlaub im Scandi Style – klingt lässig und ist es auch. Im Schärengarten hat die kleine Wikinger-Gruppe eine traumhafte Miniinsel ganz für sich. Das komfortable, typisch schwedische Hotel Marholmen ist von idyllischen Walking-Pfaden und Wanderwegen umgeben. Fürs sanft bewegende Aktiverlebnis gibt es außerdem Tretboote, Kajaks und Kanus. Und reichlich individuell gestaltbare Freizeit. Ähnlich sieht es im finnischen Saimaa-Seengebiet aus: In der Natur-Wellnessanlage am Seeufer ist vor allem Durchatmen, Lebensfreude und Genuss angesagt. Den Schweden-Trip kombiniert Wikinger Reisen mit zwei Tagen Stockholm, die Finnland-Tour mit einem Abschlusstag in Helsinki.Olivenhaine, Weinfelder und Obstgärten bieten auf Kreta die perfekte Kulisse für eine aktiv-entspannte Auszeit. Zur 8-tägigen Tour gehören vier lockere Wanderungen durch Wälder und Macchia und das bäuerliche Hinterland. Dazu gibt es eine kleine Portion Kultur und eine Bootsfahrt zum Bilderbuchdorf Loutro, das nur zu Fuß und per Wasser erreichbar ist.Die portugiesische Hauptstadt, das legendäre Cabo da Roca, der Königspalast in Sintra und der Weinort Colares stehen bei der Reise „Aktiv & entspannt vor den Toren Lissabons“ auf dem Programm. Auch hier genießen die Teilnehmer ihren Urlaubsmodus in vollen Zügen: Sie schlafen aus, wandern maximal zwei bis drei Stunden und nehmen sich Zeit fürs Ich.„Aktiv & entspannt“ gibt es natürlich auch ohne Flug – für 2023 hat Wikinger Reisen sein nachhaltiges Bahnangebot deutlich verstärkt. In Deutschland geht es u. a. ins Altmühltal. Rund um Beilngries entschleunigt man mit anderen Naturfans bei Pilates und auf Panoramawegen.„Aktiv & entspannt“ ist die absolute Easy-Variante des Wanderurlaubs. Das Konzept ist gemacht für Einsteiger, Langschläfer, Relax-Enthusiasten, Slow Traveller, passionierte Leser …10 Tage ab 1.898 Euro, Mai, September und Oktober, min. 8, max. 20 Teilnehmer9 Tage ab 2.235 Euro, Juni bis August, min. 14, max. 20 Teilnehmer15 Tage ab 2.855 Euro, Juni bis August, min. 14, max. 20 Teilnehmer8 Tage ab 1.525 Euro, Mai, September und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer8 Tage ab 1.438 Euro, April bis Juni und September bis November, min. 8, max. 20 Teilnehmer8 Tage ab 900 Euro, Mai bis September, min. 8, max. 20 Teilnehmer