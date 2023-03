Wildlife live: Da ist was im Busch…

Tierische Erlebnisreisen in Tansania, Kanada und auf Borneo

Hast du das gehört? Da ist was im Busch … Wildlife live – für viele ein Lebenstraum. Im Fernreiseprogramm von Wikinger Reisen ist die Tierwelt zu Hause: bärig in Kanada, wild im südlichen Afrika, exotisch auf Borneo. Aktivurlauber erleben Big Five & Co. auf Wanderungen, Safaris und Pirschgängen hautnah.



Tansania: die Big Five (fast) zum Anfassen

Löwe, Elefant, Nashorn, Büffel, Leopard sorgen in Tansania für Wow-Momente. Eine 20-tägige Erlebnisreise zwischen Serengeti & Sansibar serviert das pralle Wildlife (fast) zum Anfassen. Tierfans sind gemeinsam in den Usambara-Bergen, am Ngorongoro-Krater und natürlich in der Steppe unterwegs. Nach der einwöchigen Safari geht es weiter Richtung Sansibar: zum Weiterträumen an Puderzuckerstränden. Den Erlebnistrip bietet Wikinger Reisen mit Hotel- oder Zeltübernachtungen an.



Trekker mit Wildlife-Gen reisen vom Kilimanjaro zur Serengeti – in Kleingruppen mit nur fünf bis zwölf Teilnehmern Der sportlich-spannende Abenteuer erfüllt gleich mehrere Lebensträume: eine Kilimanjaro-Besteigung über die Marangu-Route und das Big-Five-Erlebnis in Steppe und Savanne.



Kanada: bärenstarke Aktivtrips

Kanada ist ein bärenstarkes Ziel – im wahrsten Sinne des Wortes. In Québecs Wäldern folgen Aktivurlauber den Spuren von Braunbären und Elchen. Im Yukon beobachten sie die zotteligen Vierbeiner zu Fuß und vom Kanu aus. Der 16-tägige tierisch-starke Aktivtrip versetzt Entdecker ins wilde Goldgräberrevier Jack Londons.



Borneo: Orang-Utans, Zwergelefanten, Nasenaffen und Co.

Orang-Utans, die „roten Waldmenschen“ sind scheu, faszinierend und sehr selten. Kleine Wikinger-Gruppen erleben sie in den dichten grünen Regenwäldern Borneos – im weltweit größten Orang-Utan-Rehabilitationszentrum. Und mit etwas Glück auch in freier Wildbahn am Kinabatangan-Fluss. Dafür geht es auch schon mal nachts ins Boot, der Einsatz lohnt sich: Neben Orang-Utans springen oder schwimmen auch Nasenaffen, Wildkatzen, bornesische Zwergelefanten und Krokodile vor die Kamera.



Reisetermine und -preise 2023, z. B.

Wanderreisen in kleinen Gruppen



1103B - Safaris & Traumstrände zwischen Serengeti & Sansibar (Hotelvariante): 20 Tage ab 5.728 Euro, Juni bis September und Dezember, min. 6, max. 15 Teilnehmer

1103 - Safaris & Traumstrände zwischen Serengeti & Sansibar (Zeltvariante): 20 Tage ab 5.078 Euro, Juli, September und Dezember, min. 6, max. 15 Teilnehmer

1104T - Vom Kilimanjaro zur Serengeti: 16 Tage ab 5.475 Euro, Juli bis September, min. 5, max. 12 Teilnehmer

4220 - Quebec querbeet: 15 Tage ab 4.695 Euro, Juli bis Oktober, min. 8, max. 16 Teilnehmer

4202 - Auf den Spuren Jack Londons – Yukon zu Fuß & per Kanu: 16 Tage ab 3.475 Euro, Juni bis August, min. 8, max. 12 Teilnehmer

3506 - Borneo für Entdecker: 20 Tage ab 4.348 Euro, Mai bis September, min. 8, max. 15 Teilnehmer