Wild, abenteuerlich, spannend, individuell: Outdoorerlebnisse für die Generation Y

Wikinger Reisen baut Linie „Wyldaway“ aus: Norwegen, Albanien, Kapverden

Wyldaway goes north, east, west, south: Wikinger Reisen erweitert seine Young Line für die Generation Y um Abenteuer in Norwegen, Albanien und auf den Kapverden. Outdoorfans zwischen 25 und 40 wandern, biken und raften, fahren Kanu, Kajak oder auch mal Bahn, gönnen sich Beachtime und Glamping. Wyldaway steht für eine neue Generation von Gruppenreisen: gemeinsam, aber mit vielen individuellen Möglichkeiten, den „Wyld Options“. Organisiert und flexibel zugleich. Wild, nachhaltig und nah dran an Land und Leuten.



Norwegen: Mit Kanu, Rad und Zug durchs Land der Mitternachtssonne

Norwegen ist cool und spannend, genauso wie das jüngste 10-tägige Wyldaway-Abenteuer. Junge und neugierige Aktivurlauber entdecken das Land der Mitternachtssonne zu Fuß, per Rad, Kanu und Eisenbahn. Sie paddeln über wilde Flüsse, tauchen in spektakuläre Fjordwelten und unberührte Wildnis ein. Und erkunden zusammen das quirlige Bergen. Die erste Tour startet am 20. Juni 2024 rund um die Mittsommernacht.



Rauf zum Drei-Länder-Peak: Abenteuer-Trekking in Albanien

Abenteuer trifft Glamping. Sportliche Aktivurlauber trekken zum Drei-Länder-Peak, an dem sich Albanien, Montenegro und der Kosovo sanft berühren. Drumherum majestätische Berge, glitzernde Seen, brausende Flüsse und eine unendliche Ruhe. Im Kajak geht es zum paradiesischen Shala-Canyon – ein Luxuspool der Natur. Wer will, gleitet mit der Zip-Line über diese Traumszenerie. Nach dem Adrenalinschub ist relaxtes Glamping am Skutarisee angesagt – dort wohnen die Wyldaway-Abenteurer in stylischen Zelten und Baumhäusern.



Kapverden: Action und Entspannung im tropischen Paradies

350 Sonnentage, drei Inselwelten, viele Tausende Meter Sandstrände. Der neue Trip ans Cabo Verde klingt entspannt, beinhaltet aber auch eine ordentliche Portion Action. Vor der Küste Afrikas warten vulkanische Täler und zerklüftete Küstenlandschaften. Gemeinsam wandern Outdoorfans durchs tiefgrüne Paul-Tal auf Santo Antão. Sie treffen einheimische Künstler und Musiker in Mindelo, der Kulturmetropole der Kapverden. Und chillen bei Sundowner und Barbecue am Strand von Sal. Wer noch mehr will, bucht einfach eine passende „Wyld Option“ dazu: etwa einen Ausflug mit Fischern, ein Bad mit Meeresschildkröten oder einen heißen Capoeira-Workshop mit brasilianischen Tänzen.



WYLDAWAY: Reisetermine und -preise 2023



SO WYLD - SO NORWAY: 10 Tage ab 1.948 Euro, Juni bis August, min. 9, max. 14 Teilnehmer

ADVENTUROUS ALBANIA: 8 Tage ab 1.045 Euro, Juni bis August, min. 9, max. 14 Teilnehmer

COLOURFUL CAPE VERDE: 12 Tage ab 1.859 Euro, Oktober, min. 6, max. 12 Teilnehmer