Wikinger-Wandertreffs am Wochenende: für zwischendurch, für Einsteiger, zum Ausprobieren

Ziele quer durch Deutschland

Mit erfahrenem Guide

Zwei Übernachtungen, Start am Anreisetag um 16 Uhr

Leichte bis moderate Touren über Wiesen, durch Wälder, Weinberge, entlang von Flüssen, Seen, Bergen

Zwei Wanderungen: 3,5 bis 5 Stunden reine Gehzeit am Samstag, 2 bis 4 am Sonntag – dazu kommen Pausen

Unterkunft in ausgewählten 3- und 4-Sterne-Hotels

Der nächste Wanderurlaub ist noch weit weg, aber die Lust auf gemeinsame Touren schon wieder riesengroß. Die Wikinger-Wanderwochenenden sind ideal für zwischendurch. Altmühltal statt Azoren, Berchtesgaden statt Bozen, Odenwald statt Oman, Rüdesheim statt Rumänien. Beim Kurztrip am Wochenende tankt die Wanderseele wieder auf.Kann ich mithalten? Was bedeutet „reine Gehzeit“? Wie viele Höhenmeter packe ich? Wandereinsteiger haben 1.000 Fragen. Auf den Wikinger-Wanderwochenenden gibt es Antworten – Guide, Mitwanderer und Experten aus dem Innendienstteam des Aktivspezialisten kennen sich aus und erzählen von ihren Erfahrungen.Wer gern wandert, aber bisher allein unterwegs war, ist oft unsicher: Wie fühle ich mich in einer Wandergruppe? Ist das überhaupt etwas für mich? Ein kurzes Wanderwochenende ist ein idealer Testlauf.Acht verschiedene Wikinger-Wandertreffs laufen im Oktober. Sehr einfach und damit ideal für Anfänger sind die Touren im Altmühltal und im Schwarzwald.3 Tage ab 265 Euro, 01. 01. – 03-10.23, min. 10, max. 30 Teilnehmer3 Tage ab 265 Euro, 06.10. – 08.10.23, min. 10, max. 30 Teilnehmer3 Tage ab 355 Euro, 06.10. – 08.10.23, min. 10, max. 30 Teilnehmer3 Tage ab 325 Euro, 20.10. – 22.10.23, min. 10, max. 30 Teilnehmer3 Tage ab 305 Euro, 01.10. – 03.10.23, min. 10, max. 24 Teilnehmer3 Tage ab 255 Euro, 06.10. – 08.10.23, min. 10, max. 30 Teilnehmer