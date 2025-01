Wikinger Reisen goes TV: Der Aktivspezialist schaltet ab Januar erstmals Fernsehwerbung. Mit einem emotionalen Spot bringt der Veranstalter das Thema Outdoorurlaub zur Primetime in die Wohnzimmer.



Der Clip „Zeit, aufzubrechen“ erzählt von drei Menschen voller Sehnsucht nach Abenteuern und neuen Horizonten. Er holt den Zuschauer aus dem Alltag heraus und nimmt ihn mit in die Natur – zum Aufatmen und Abschalten weitab von allem. „Unsere erste TV-Kampagne spielt mit dem Fernweh, das in jedem steckt. Wir wollen Lust machen, den Rucksack zu packen und aufzubrechen – zu einem Urlaub, der bewegt. Und sind gespannt, wie sich der Spot auf die Nachfrage, auch in den Reisebüros, auswirken wird“, so Geschäftsführer Janek Kraus. Die Ausstrahlung startet am 13. Januar.



