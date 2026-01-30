Wie erreicht man intelligenten Klimaschutz – gut für Klima, Natur und Menschen?

Nachhaltig reisen wollen alle Urlauber. Fliegen wollen viele aber auch. Zudem sind die meisten Flugziele wirtschaftlich vom Tourismus abhängig. Für Reiseveranstalter ergibt sich daraus ein Spagat. Lösen lässt er sich nur durch eine sinnvolle Flugkompensation. Über Anforderungen, Ziele und Umsetzung haben wir mit touristischen Nachhaltigkeitsexperten gesprochen: Benno von der Dovenmühle, Corporate Partnerships Manager bei myclimate Deutschland, und Christian Schröder, zuständig für das Nachhaltigkeitsmanagement bei Wikinger Reisen. Beide setzen sich für intelligenten Klimaschutz ein, der jeden Flugurlaub untrennbar mit einer dreifach wirkenden Ergänzung verbindet: Er leistet einen Nachhaltigkeitsbeitrag, unterstützt den Erhalt der Natur und kommt den Menschen vor Ort zugute.



Wo liegt die größte Herausforderung beim Thema Flugreisen und Klimaschutz?

Christian Schröder:

„Solange kein nachhaltiges Flugbenzin (SAF) in ausreichender Menge zur Verfügung steht, bleibt ein Klimaschutzbeitrag zur Reduzierung des weltweiten CO 2- Ausstoßes die einzige Möglichkeit, den umweltbelastenden Aspekten etwas entgegenzusetzen. Die Wirtschaft des globalen Südens ist vom Tourismus abhängig – ohne Flüge ist Tourismus jedoch unmöglich. Wir benötigen daher für unser Unternehmen einen wirksamen Klimaschutzbeitrag für rund 48.000 Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr – Tendenz steigend. Die dafür nötigen Klimaschutzbeiträge inkludieren wir in den Reisepreis, sodass wirklich jeder Flug ausgeglichen wird.“



Viele Menschen hinterfragen Klimaschutz und Klimabeiträge kritisch – warum ist das so?

Benno von der Dovenmühle:

„Der Vertrauensverlust ist in den letzten Jahren vor allem dadurch entstanden, dass ein geringer Teil der Klimaschutzprojekte die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt hat. Mangelnde Transparenz, unzureichende Zusätzlichkeit, unklare Wirkungsnachweise sowie uneinheitliche Standards haben dazu geführt, dass Zertifizierungen zunehmend kritisch hinterfragt werden. Gleichzeitig hat die öffentliche Debatte um Greenwashing das Vertrauen weiter geschmälert. Gerade deshalb ist es entscheidend, den Fokus wieder konsequent auf die tatsächliche Wirkung von Projekten zu legen – ökologisch, wirtschaftlich und sozial.“



Christian Schröder:

„Uns ist klar, dass das Thema CO 2 -Kompensation komplex und in Teilen umstritten ist. Von daher war es uns wichtig, ein Projekt zur Flugkompensation zu finden, welches die höchstmöglichen Ansprüche erfüllt, um als Klimaschutzbeitrag wirksam zu sein. Das haben wir mit dem Projekt ‚Sauberes Trinkwasser für Schulen und Haushalte durch Filtersysteme in Uganda‘ erreicht.“



Wie muss ein Projekt denn aussehen, das Reisende überzeugt?

Benno von der Dovenmühle:

„Das lässt sich gut an diesem Projekt erläutern: In Uganda kochen rund 40 Prozent der Bevölkerung das Trinkwasser ab, und ein noch größerer Teil behandelt das Wasser gar nicht. Zusätzlich ist der Einsatz von Holz zum Kochen und Wasserabkochen einer der Hauptgründe für die weltweite Abholzung. Das Verbrennen von Holz schädigt nicht nur die Umwelt, sondern ist auch schlecht für die Gesundheit. Das Projekt fördert den Zugang zu diversen Wasserfiltertechnologien für Schulen und andere Institutionen, wodurch Brennholz eingespart und die Wälder geschützt werden.“



Die Vereinten Nationen haben spezifische Zielvorgaben für Klimaschutzprojekte – deckt das ausgewählte Projekt diese ab?

Christian Schröder:

„Für uns war es wichtig, dass das von uns geförderte Projekt zur Einsparung von CO 2 möglichst viele Zielvorgaben der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) abdeckt. Wir haben uns für die Unterstützung in Uganda entschieden, da das Projekt Gold Standard zertifiziert ist und sieben SGDs abdeckt. Dieses Projekt schafft das, was wir unter intelligentem Klimaschutz verstehen: Es ist gut fürs Klima, die Natur und die Gesundheit der Menschen.“

