Wanderlust trifft Küchenkunst

So schmeckt Urlaub: Aktivtrips mit Kochkurs

Wanderlust trifft Küchenkunst. Kochkurse mit Einheimischen machen den Aktivurlaub zum Erlebnis für alle Sinne. Wikinger Reisen schnürt das Genusspaket „Sehen, riechen, schmecken“ 2023 weltweit: von Andalusien bis Zypern, vom Bhutan bis nach Vietnam.



Andalusien für Genießer

Kochen verbindet, Liebe geht durch den Magen. Und die Liebe zum Reiseland erst recht. In Andalusien genießen die kleinen Wikinger-Gruppen Dreitausender-Panoramen am Fuß der Sierra Nevada. Sie wandern über Maultierpfade zu weißen Dörfern. Und „schmecken“ Andalusien beim gemeinsamen Kochen mit dem Küchenchef.



Schwelgen auf kretisch

Wandern, Kräuter sammeln und gemeinsam den Löffel schwingen. Auf Kreta schwelgen Aktivurlauber bei duftender kretischer Gemüsepastete mit Fenchel, Minze und Dill, gefüllten Tomaten, Lamm und Oktopus. Als Vorspeise gibt es Bewegung, Kultur und Geschichte.



Zypern mit Mezekurs und Weinprobe

Auf Zypern wohnen die kleinen Wandergruppen im idyllischen Dorf Tochni. Sie entdecken das Troodosgebirge, erobern Ziegen- und Panoramapfade, besuchen das Bad der Aphrodite. Und brutzeln nach typischen Rezepten – u. a. den typischen Tavas aus dem Tontopf. Ein Mezekochkurs und eine Weinprobe machen das Geschmackserlebnis perfekt.



Marokko ganz genüsslich

Weinprobe und ein Kochkurs stehen auch bei der Tour „Marokko ganz genüsslich“ auf dem Programm. Lockere Wanderungen im Hohen Atlas bringen in Bewegung, der feinste Minztee bei den Berbern erfrischt. Und die in Marrakesch ausprobierten Rezepte schmecken auch zu Hause.



Vietnam: Kochevent mit einheimischen Küchenkünstler

In Vietnam sind Wikinger-Gruppen zu Fuß, per Rad, mit dem Kajak und auf einem Hausboot unterwegs. Topping des Erlebnispakets ist das Kochevent mit einem vietnamesischen Küchenkünstler.



In Bhutan macht Essen noch eine Prise glücklicher

Essen macht glücklich – in Bhutan, dem Land des Glücks – kommt noch eine Prise drauf. Eine einheimische Familie weiht ihre Wikinger-Gäste in die Zubereitung typischer Köstlichkeiten ein. Diese authentischen Begegnungen mit Einheimischen – in der Küche, aber auch auf Märkten, in Dörfern, Tempeln und Klöstern – vermitteln ein Gefühl für das legendäre „Bruttonationalglück“, das die Bhutanesen sogar in ihrer Verfassung verankert haben.



Reisetermine und -preise 2022, z. B.



Wanderreisen in kleinen Gruppen



6154 - Wandergenuss am Fuß der Sierra Nevada: 8 Tage ab 1.398 Euro, Mai und Oktober, min. 8, max. 20 Teilnehmer

6643 - Kochen und Wandern auf Kreta: 15 Tage ab 2.295 Euro, April und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

6659 - Wandern & Kochen auf Zypern: 10 Tage ab 1.845 Euro, November, min. 10, max. 20 Teilnehmer

1222 - Marokko ganz genüsslich: 8 Tage ab 1.265 Euro, Mai bis Juni und September bis November, min. 5, max. 15 Teilnehmer

3405 - Der Zauber Vietnams: 16 Tage ab 2.735 Euro, August bis November, min. 5, max. 12 Teilnehmer

3328 - Dem Glück auf der Spur: 16 Tage ab 6.645 Euro, September und Oktober, min. 6, max. 15 Teilnehmer