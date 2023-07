Spaß mit anderen und Zeit fürs Ich: Gruppenreisenkonzepte, die beides verbinden

Wikinger Reisen macht aus „Wir“ und „Ich“ den perfekten Mix für Solourlauber

„Gruppenreisen … klingt nach viel Programm und wenig Freiraum“, denken viele Solourlauber. „Es geht auch anders“, findet Wikinger Reisen. Der Outdoorspezialist hat Gruppenreisekonzepte, die viel Raum für eigene Abenteuer lassen: 15-tägige Reisen mit nur 7 Tagen Action. Wochentrips mit der Option, individuell zu verlängern. Oder „aktiv & entspannt“-Touren mit extra viel Freizeit. „Damit schaffen wir die Balance: Spaß mit anderen und Zeit fürs Ich“, erklärt Produktmanager Moritz Mohs.



Viel Freiraum: 15 Tage Urlaub, 7 Tage Programm

15 Tage zusammen reisen, aber nur 7 Tage gemeinsam wandern. Standortreisen ohne Hotelwechsel bringen Kommunikation, gemeinsame Erlebnisse und „ich mach mein Ding“ zusammen. Jeder zweite Tag ist frei. Der Guide gibt Tipps – alles geht, nichts muss. Passende Reisen gibt es unter anderem auf Thassos und Elba.



Perfekter Mix: erst mit der Gruppe, dann allein

Erst mit anderen Naturfans unvergessliche Landschaften erobern. Anschließend ein paar Tage nur für sich dranhängen. Am Traumstrand relaxen, Städte entdecken, coole Restaurants testen. „Zu einigen Touren bieten wir passende Bausteine an. Erst ‚Wir‘, dann ‚Ich‘ – für viele ist das der perfekte Mix“, weiß Mohs. Für die neue Reise „Absolut Andalusien“ gibt es etwa Verlängerungsmöglichkeiten in Ronda oder Malaga.



aktiv & entspannt: lockeres Gruppenfeeling und Zeit fürs Ich

Bis 10 Uhr frühstücken, dann zwei oder drei Stunden gemeinsam wandern. Und danach relaxen, baden, lesen, shoppen oder worauf man sonst gerade Lust hat. Die Linie „aktiv & entspannt“ steht für lockeres Gruppenfeeling: Gemeinsame Touren und Mahlzeiten bilden den Kern, drumherum hat jeder Zeit für sich. Unter anderem auf Mallorca – dort erkunden die kleinen Wikinger-Gruppen mit ihrem Guide den Südwesten. Und urlauben ansonsten, wie sie wollen, im Vier-Sterne-Strand-Hotel an der Cala Fornells.



Reisetermine und -preise 2023, z. B.



Wanderreisen in kleinen Gruppen



15 Tage reisen, 7 Tage wandern

6611 - Thassos: Griechenlands Wanderparadies: 15 Tage ab 1.958 Euro, September und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

6532 - Elba: Ein Hauch Toskana, ein Hauch Korsika: 15 Tage ab 1.998 Euro, September, min. 10, max. 19 Teilnehmer



Gruppenreise mit individueller Verlängerung:

6124 - Absolut Andalusien – Ronda & die weißen Dörfer: 8 Tage ab 1.508 Euro, Oktober, min. 8, max. 16 Teilnehmer



aktiv & entspannt:

62620 - Aktiv & entspannt im Südwesten Mallorcas: 8 Tage ab 1.715 Euro, September und Oktober, min. 6, max. 20 Teilnehmer