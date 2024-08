Silvester: Hier treffen sich Trekker, Skandi Fans, Stadt-Abenteurer, Sommer- und Wintertypen

„Was machst du eigentlich an Silvester?“ Feiern natürlich – aber an einem besonderen Ort. In Sonne oder Schnee, weit weg von allem oder mittendrin in pulsierenden Metropolen. Und natürlich gemeinsam mit anderen Outdoorfans in der kleinen Wikinger-Gruppe. Der Spezialist für Aktiv- und Erlebnisurlaub hat im Silvesterprogramm mehr als 140 Lieblingsplätze für Trekker und Skandi Fans, Stadt-Abenteurer, Sommer- und Wintertypen.



Trekker treffen sich in der Wüste

Love Place White Desert: Trekker treffen sich über Silvester in der Weißen Wüste zu einem Ägypten-Trip mit Fünf-Tages-Trek, Camp-Übernachtungen und einer Stippvisite bei den Pyramiden. Erfahrung und Kondition braucht man dafür – als Belohnung gibt es viel hautnahes Wüstenfeeling. Etwas weniger anspruchsvoll, aber genauso spannend ist das Kameltrekking durch die Sahara in Tunesien.



Skandi Fans unterwegs im Bilderbuchschweden

Scandi Style ist angesagt, also geht’s auch über den Jahreswechsel gen Norden. Und am besten gleich mitten rein ins Bilderbuchschweden: Im malerischen Småland entdecken Wanderer eine neue Route auf den Spuren von Astrid Lindgren. Noch nördlicher haben die Lofoten und Vesterålen für die Silvesterfeier der Wikinger-Gruppe ihr strahlend weißes Winterkleid angelegt. Natur pur, Schnee ohne Ende – cooler kann 2025 kaum starten.



Stadt-Abenteurer begrüßen das neue Jahr in Palermo, Toledo, San Sebastián

Stadt-Abenteurer begrüßen das neue Jahr in lebendigen Metropolen. Zu Beispiel in Palermo: Die neue 7-tägige Silvester-Route mixt Kultur, Küstenwanderungen und mediterranes Winterfeeling. Weitere Silvesterziele sind Sevilla, San Sebastián und Istanbul. Und, noch fast ein Geheimtipp, das spanische Toledo: die Stadt der drei Kulturen, geprägt von Christentum, Judentum und Islam.



Sommertypen feiern „Silvester Cubano“

Sommertypen machen über den Jahreswechsel eine Winterpause. Wandern durch Tabakplantagen, spüren die Sonne und feiern „Silvester Cubano“: mit Puderzuckerstränden, feurigen Rhythmen, Mojitos und einer mitreißenden Party mitten in Havanna. Etwas ruhiger, und nicht ganz so heiß, ist es auf den Azoren. Hier stehen am 31. Dezember eine gemütliche Wanderung auf einem Eselspfad und ein entspanntes Dinner auf dem Programm.



Wintertypen genießen das Feuerwerk der Natur: die Nordlichter

Wintertypen ziehen sich warm an, reisen nach Island und genießen das Feuerwerk der Natur: die leuchtenden Nordlichter. Ein weiteres cooles Wintermärchen startet am Polarkreis – inklusive Eishotel und einer Fackelwanderung durch die lappländische Silvesternacht.



Reisetermine und -preise 2024, z. B.



1208T - In Ägyptens Zaubergarten – Abenteuer in der Weißen Wüste: 8 Tage ab 2.095 Euro, 27. + 28.12.24, min. 5, max. 12 Teilnehmer

1208 - Im Takt der Beduinen – Kameltrekking durch die Sahara: 8 Tage ab 1.295 Euro, 28.12.24, min. 5, max. 16 Teilnehmer



5279 - Gott nytt år in Småland!: 8 Tage ab 2.055 Euro, 27.12.24, min. 12, max. 20 Teilnehmer

5230 - Lofoten und Vesterålen im Winterkleid: 8 Tage ab 2.998 Euro, 26. + 27.12.24, min. 16, max. 24 Teilnehmer



6127 - Toledo – Neujahr in der Stadt der drei Kulturen: 6 Tage ab 1.420 Euro, 29.12.24, min. 10, max. 24 Teilnehmer

6911 - Istanbul – Perle am Bosporus: 5 Tage ab 1.365 Euro, 29.12.24, min. 10, max. 24 Teilnehmer

6161 - Nochevieja in Sevilla: 8 Tage ab 2.058 Euro, 28.12.24, min. 10, max. 24 Teilnehmer

6140 - Wunderschön: Neujahr in San Sebastián: 6 Tage ab 1.768 Euro, 28.12.24, min. 10, max. 24 Teilnehmer

65751 - Silvester in Palermo: lebendig & farbenfroh: 7 Tage ab 2.048 Euro, 28.12.24, min. 12, max. 24 Teilnehmer

4300 - Silvester Cubano: 13 Tage ab 4.275 Euro, 26.12.24, min. 6, max. 14 Teilnehmer

6423 - Feliz Ano Novo auf den Azoren!: 8 Tage ab 1.875 Euro, 27.12.24, min. 8, max. 24 Teilnehmer



5183 - Island im Zauber der Nordlichter: 6 Tage ab 2.790 Euro, 28.12.24, min. 14, max. 20 Teilnehmer

5292 - Schweden: Wintermärchen am Polarkreis: 7 Tage ab 2.395 Euro, 27.12.24, min. 16, max. 48 Teilnehmer

