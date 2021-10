Silvester: Gemeinsam aktiv statt Dinner for One

„Silvester unter der Sonne Südafrikas“. Wer der Kälte entfliehen möchte, tauscht Daunenjacke gegen T-Shirt. Die neue Wikinger-Tour „Silvester unter der Sonne Südafrikas“ erfüllt lang gehegte Reiseträume: Safari, Winelands, Tafelberg, Kap der Guten Hoffnung … once in a lifetime. Am letzten Tag des Jahres gehts in den Krüger-Nationalpark, anschließend gibt es auf der Lodge ein typisch afrikanisches Braai. Wüstenfans kommen im Nachbarland auf ihre Kosten und feiern „Neujahr mal namibisch“.Vom Hochsommer in den Winterzauber: Auf Island entdecken Abenteurer gemeinsam die Magie der menschenleeren, ursprünglichen, rauen Atlantikinsel. Sie träumen beim Anblick wilder Wasserfälle und tanzender Nordlichter. Und tauchen genussvoll in Hot Pots und Quellen ein.Winterlich-urban präsentiert sich Pilsen. In Tschechiens charmanter Bierhauptstadt trifft Braukunst auf Kultur. Eine neue fünftägige Tour setzt auf Highlights: von der traditionsreichen Urquell Brauerei über die Große Synagoge bis zum Aussichtsturm Krkavec. Ein stilvoller Galaabend am Silvesterabend rundet das Erlebnis ab.„Frühlingstypen“ reisen über Silvester nach Mallorca, Sorrent oder Madeira. Und starten sonnig ins neue Jahr. In Sorrent warten Genuss und spektakuläre Landschaften: Wanderfans erkunden den Pfad der Götter über Amalfi und Positano. Und schmecken den italienischen Süden im „Risotto al limone“ oder der „Melanzane alla cioccolata“. Auf Madeira gehts zur Ponta do Sol, der „Sonnenspitze“ an der Südküste – mit Levadas, rauschenden Wasserfällen, tiefen Lorbeerwäldern. Ein Top Act ist das einzigartige Silvesterfeuerwerk in Funchal.bedeutet auf Afrikaans „Grill“ – dahinter steckt ein kulinarisches verbindendes Erlebnis. Das gemeinsame Grillen ist in Südafrika so beliebt, dass es seit 2005 sogar einen nationalen „Braai Day“ gibt: der 24. September.Die Halbinsel Sorrent ist die Heimat des gleichnamigen Zitronenbaumes. Er liefert die besten Früchte für den berühmten Limoncello. Der schmeckt auch im Kuchen: Der „Babà al limoncello“ ist ein mit Zitronenlikör getränktes Hefegebäck.Island:8 Tage ab 1.798 Euro, 28.12.21 - 04.01.22, min. 14, max. 20 Teilnehmer13 Tage ab 3.398 Euro, 28.12.21 - 09.01.22, min. 6, max. 15 Teilnehmer11 Tage ab 3.298 Euro, 26.12.21 - 05.01.22, min. 6, max. 18 Teilnehmer5 Tage ab 625 Euro, 29.12.21 - 02.01.22, min. 10, max. 24 Teilnehmer8 Tage ab 1.455 Euro, 26.12.21 - 02.01.22, min. 6, max. 20 Teilnehmer8 Tage ab 1.445 Euro, 28.12.21 - 04.01.22, min. 12, max. 24 Teilnehmer8 Tage ab 1.758 Euro, 26.12.21 - 02.01.22, min. 10, max. 24 Teilnehmer