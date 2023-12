Shirt statt Schal: Winterfluchten Richtung Sonne

Aktiverlebnisse auf den Kanaren und am Mittelmeer bringen Licht in die kalte Jahreszeit

Sonnenbrille auf und Wanderschuh an: Aktive Winterfluchten Richtung Süden bringen Licht in die triste Jahreszeit und jede Menge neue Energie. Im Februar und März erobern die kleinen Wikinger-Gruppen die schönsten Wanderrouten auf La Palma und Teneriffa, Zypern, Mallorca oder rund um Neapel.



La Palma: Tiefgrün statt Wintergrau

Tiefgrün statt Wintergrau. Auf La Palma – der waldreichsten Kanareninsel – ist immer Frühling. Gemeinsam wagen sich die Wikinger-Gruppen in den riesigen Krater des Nationalparks Caldera de Taburiente. Tauchen in gigantische Lorbeerwälder ein. Bestaunen geheimnisvolle Drachenbäume und probieren Bananen direkt auf der Plantage.



Teneriffa: Cap statt Wollmütze

Cap statt Wollmütze. Auf der Nachbarinsel Teneriffa treffen sich aktive Singles und Alleinreisende. Gemeinsam gehen sie im grünen Norden auf Tour: Auf dem „Weg der Sinne“ im Anaga-Gebirge, Richtung Gala-Gipfel im Tenogebirge und im Teide-Nationalpark.



Neapel: Frühling statt Frost

Frühling statt Frost. Outdoor- und Kulturfans erforschen mit ihrem Wikinger-Guide die 1.000 Gesichter Neapels. Sie entdecken spannende Details hinter den Kulissen, folgen historischen Spuren und erkunden das Hinterland zwischen Caserta, Benevento, Vesuv und Phlegräischen Feldern. Beim Abendessen in traditionellen „Ristorantes“ zergeht das Dolce Vita auf der Zunge. Wer denkt da noch an den deutschen Winter?



Mallorca: out- statt indoor

Out- statt indoor. Auch das milde mallorquinische Klima vertreibt den Winterblues. Die Wikinger-Linie „aktiv & entspannt“ mixt Bewegung, Kultur und Genuss: Leichte Wanderungen zum Cap de Cala Figuera oder zum Bergdorf Galilea, Kunst in Andratx, Tapas, Weinprobe, Picknick. Outdoor- und Inselfans lassen es sich 8 Tage lang so richtig gut gehen. Standort ist ein 4-Sterne-Hotel in Cala Fornells.



Zypern: Blütenmeer statt Schneematsch

Blütenmeer statt Schneematsch. Mandelbäume und Orchideen bringen auf Zypern schon im Februar Farbe ins Spiel. Naturfans durchstreifen den „Garten der Aphrodite“, tauchen ins Troodos-Gebirge ein und suchen nach antiken Schätzen.



Reisetermine und -preise 2024

6201 - La Palmas Vielfalt: 15 Tage ab 2.225 Euro, 17. Februar und 02. März, min. 10, max. 20 Teilnehmer

62263 - Wanderfan trifft Naturfreund – Teneriffa für Alleinreisende: 8 Tage ab 1.655 Euro, 17. Februar, min. 10, max. 18 Teilnehmer

6594 - Neapel – Frühling liegt in der Luft: 8 Tage ab 1.595 Euro, 03. und 17. Februar, min. 12, max. 20 Teilnehmer

62620 - Aktiv & entspannt im Südwesten Mallorcas: 8 Tage ab 1.465 Euro, Februar bis März, min. 6, max. 20 Teilnehmer

6655 - Zypern im Frühling: 8 Tage ab 1.595 Euro, 02. und 09. März, min. 10, max. 20 Teilnehmer