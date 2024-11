Portugals wilder Norden: neues Outdoorabenteuer für 25- bis 45-Jährige

Wyldaway wächst, junge Outdoorfans entdecken 2025 „Pure Portugal“. Der neue Trip für 25- bis 45-Jährige im wilden Norden hat alles, was Aktivurlaubern Spaß macht: Wanderungen zu Lagunen, Bike- und SUP-Touren, Surfkurs, Canyoning, Bungeespringen, Hochseilpark oder Winetastings am Douro. Wichtig dabei: Alles geht, nichts muss, jeder bekommt seinen Lieblingsurlaub: Unterschiedlichste „Wyld Options“ machen aus der gemeinsamen Reise ein individuelles Erlebnis.



Spannender Mix: pure Wildnis und Urban Feeling

Die neue Portugal-Tour ist ein spannender Mix: Naturfans tauchen mit ihrem Guide in die Wildnis des Penada-Gerês-Nationalparks ein. Sie folgen atemberaubenden Küstenwegen, wandern über Granitpfade zu verwunschenen Dörfern, baden in Wasserfällen. Dazu kommt eine Portion Urban Feeling: Man schlendert durch Portos Altstadtgassen, fühlt die pulsierende Stimmung, probiert vielleicht eine Self Guides Food Tour.



Neue Freunde kennenlernen, Adrenalin spüren oder einfach entspannen

Neue Freunde kennenlernen. Adrenalinkicks am „Fantasticable“ oder im Alpine Coaster spüren. Am wilden Praia do Cabedelo aufs Surfbrett steigen oder einfach entspannt den Beach genießen. Auf diesem einwöchigen Portugal-Trip geht alles. Die kleine Gruppe übernachtet in Porto und Braga, dazu kommen drei Nächte am Meer in Viana do Castelo. Highlight dort ist der Aufstieg zur Basilika Santa Luzia mit unvergesslichem Atlantikblickpanorama.



Wyldaway wächst – jetzt sieben Ziele – weitere geplant

Wyldaway wächst, 2025 gibt es sieben Ziele: Neben Portugal gehts in die Alpen, nach Norwegen, Andalusien und Albanien, auf die Kapverden und nach Südafrika. Weitere Touren sind geplant. Die Young Line von Wikinger Reisen steht für ein offenes, flexibleres Gruppenreiseformat, das gemeinsame Abenteuer und individuelle Freizeit vereint.



WYLDAWAY: Reisetermine und -preise 2025



6305WYL - Pure Portugal: 8 Tage ab 1.295 Euro, Juni und September, min. 8, max. 14 Teilnehmer

1325WYL - Sensational South Africa: 13 Tage ab 2.425 Euro, Januar, März, April, August, Oktober und Dezember, min. 6, max. 12 Teilnehmer

1248WYL - Colourful Cape Verde: 12 Tage ab 1.945 Euro, Februar, März und Oktober, min. 8, max. 12 Teilnehmer

6121WYL - Amazing Andalusia: 11 Tage ab 1.845 Euro, April, Mai, September und Oktober, min. 9, max. 14 Teilnehmer

5557WYL - Adventurous Albania: 8 Tage ab 1.165 Euro, Juni, August und September, min. 9, max. 14 Teilnehmer

5244WYL - So wyld - so Norway: 10 Tage ab 2.325 Euro, Juni und Juli, min. 9, max. 14 Teilnehmer

5430WYL - Incredible Alps: 11 Tage ab 1.499 Euro , min. 7, max. 14 Teilnehmer

