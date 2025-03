Perfektes Match: solo starten, zusammen erleben

Solo starten, gemeinsam erleben: für viele Singles und Alleinreisende ein perfektes Match. Wikinger Reisen hat eine eigene Produktlinie für Outdoorfans, die gerade keinen Reisepartner haben. Tendenz steigend – 2025 laufen in der Produktlinie für Singles und Alleinreisende bereits 40 verschiedene Touren weltweit. Beliebte Treffpunkte sind aktuell Teneriffa, Thassos, Ligurien, Norwegen und seit diesem Jahr auch Indien.



„Es geht um den Austausch, um die große Runde am Tisch …“

Wer bei diesen Reisen ans Dating denkt, liegt falsch: „Unseren Wanderurlaubern geht’s um gemeinsame Aktivitäten, um den Austausch, um die große Runde am Tisch, um den Mix aus ‚ich‘ und ‚wir‘“, weiß Produktmanager Moritz Mohs. Für jeden ist ein Einzelzimmer – ohne Aufpreis – garantiert. Die Gruppe bietet Sicherheit, die Tour ist rundum organisiert, der Guide kennt Ecken und gibt Tipps, auf die man allein gar nicht kommen würde. Paare sind grundsätzlich nicht dabei. Mohs: „Hier treffen sich wirklich nur Solisten. Aber längst nicht alle sind auch Singles: Oft hat der Partner einfach gerade keine Zeit oder auch keine Lust auf einen Aktivurlaub.“



Exotisch: Zusammen das authentische Indien erkunden

Neu ist ein 15-tägiges exotisches Indien-Abenteuer für Solourlauber mit reichlich Stoff für die Bucketlist: Delhi, Taj Mahal, die „Pink City“ Jaipur, Wanderungen in den Aravalli-Bergen und in den Nationalparks Keoladeo und Ranthambhore. Die kleine Gruppe streift über bunte Märkte, erkundet Tempel und Paläste, Jodhpur und Udaipur. Per Boot geht es über den Pichola-See, per Rad durch ländliche Regionen, zum Essen in gastfreundliche Dörfer. Indien hautnah und authentisch – diese neue Tour schafft unvergessliche Erinnerungen.



Sonnig: Treffpunkt Thassos, Teneriffa oder Ligurien

Sonnenfans treffen sich am Mittelmeer und ganzjährig auf den Kanaren. Auf Thassos genießen sie gemeinsam den Cocktail aus Natur und Kultur: mit Berglandschaften, Kiefernwäldern, Traumbuchten und jeder Menge antikem Gemäuer. In Ligurien erobern sie zusammen imposante Küstenpfade und das urige Hinterland. Und im Norden Teneriffas entspannen sie auf dem „Weg der Sinne“, im Teno-Gebirge und im Orotavatal.



Cool: Miteinander Norwegen genießen

Alleinreisende Scandy-Fans bekommen in Norwegen all das, was den coolen Norden ausmacht: Dazu gehört natürlich eine urgemütliche Mountain Lodge mitten in der Wildnis. Außerdem spannende Wanderungen auf einsamen Pfaden in der Valdresregion und im Jotunheimen. Und ein rundum entspanntes Gipfelglück auf dem 1.368 Meter hohen Grønsennknippa. Der 8-tägige Trip startet an fünf Terminen zwischen Mittsommer und Anfang August.



Wander- und Erlebnisreisen für Singles & Alleinreisend



Termine und -preise 2025:

3354 - Indien Begegnung Rajasthan - Wunderwelt der Maharadschas: 15 Tage ab 2.640 Euro, Oktober und November, min. 6, max. 15 Teilnehmer

6649 - Gemeinsame Abenteuer auf Thassos: 8 Tage ab 1.795 Euro, Mai, Juni, September und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

65123 - Ligurien Treffpunkt Küste: Panoramawandern mit Meerblick: 8 Tage ab 1.598 Euro, Juni und September, min. 10, max. 20 Teilnehmer

62263 - Wanderfan trifft Naturfreund – Teneriffa für Alleinreisende: 8 Tage ab 1.885 Euro, April bis Dezember, min. 10, max. 18 Teilnehmer

5256 - Echte Wikinger aufgepasst: Norwegen für aktive Genießer: 8 Tage ab 2.495 Euro, Juni bis August, min. 10, max. 15 Teilnehmer

