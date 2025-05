Ostseeinsel Wollin: Naturabenteuer zwischen Wildnis und Traumstrand

Wollin ist noch fast ein Geheimtipp für Aktivurlauber. Gut 200 Kilometer östlich von Berlin wartet ein kaum berührtes Outdoorparadies. Naturerlebnisse, Bewegung, Wassersport, Entspannung – auf der polnischen Ostseeinsel vor dem Stettiner Haff geht alles. Dafür sorgen weite Strände, dichte Wälder, einsame Wildnis und ein spannender Nationalpark. Aktivspezialist Wikinger Reisen bietet 2025 zwei Naturabenteuer auf und rund um Wollin an: Neu ist die Tour speziell für Singles und Alleinreisende, dazu kommt eine lockere Tour für aktive Einsteiger.



Verwunschene Wanderpfade und malerische Radwege

Der Woliński-Nationalpark – erster an der polnischen Ostseeküste – ist ein landschaftliches Bilderbuch mit Steilküsten, Buchen- und duftenden Kiefernwäldern, Mooren und Seen. Lebensraum für Seeadler, Wisente, Biber und seltene Pflanzenarten. Verwunschene Wanderpfade und malerische Radwege schlängeln sich durch dieses Idyll. Unvergesslich ist die Küstenroute zwischen Międzyzdroje und Wisełka mit ihren spektakulären Ausblicken. Radfahrer entdecken Wollin auf dem EuroVelo 10 – die Ostseeküsten-Route führt über die Insel. Wassersportler lieben die geschützten Gewässer – sie bieten ideale Bedingungen für Einsteiger und Erfahrene.



Naturerlebnisse für Solourlauber

Im Juni, August und September wird Wollin zum Treffpunkt für Solourlauber. Aktive Singles und Solourlauber fahren von Berlin aus mit Wikinger Reisen auf die Ostseeinsel. Zusammen streifen sie durch den Nationalpark, entdecken Klippen und Strände, folgen dem Ostseewanderweg nach Dziwnówek und erleben das Hinterland. Sie rasten in idyllischen Dörfern zwischen Reethäuschen und schaukelnden Booten, picknicken am Beach, baden am Traumstrand in Wisełka. Und freuen sich jeden Morgen auf ein neues authentisches Naturerlebnis. In ihrem Spa-Hotel ist für jeden ein Einzelzimmer reserviert. Ohne Aufpreis – wie bei allen Singletouren von Wikinger Reisen.



Entspannte Wanderungen auf und um Wollin herum

Die flache Ostseeinsel und die Nachbarregionen am Festland sind ideal für Outdooreinsteiger. Und alle, die es gern locker angehen lassen. Auf sie hat Wikinger Reisen die Linie „Aktiv & entspannt“ zugeschnitten: mit einfachen Wanderungen und viel individuellem Freiraum. Die kleinen Gruppen erkunden genussvoll die Seenplatte auf Wollin, tauchen in die ursprüngliche Strandwildnis im Slowinzischen Nationalpark ein, entdecken die unbekannte Kaschubische Schweiz. Ein Besuch im pulsierenden Danzig rundet die 10-tägige Tour der einfachen 1-Stiefel-Kategorie ab.



Wanderreisen Wollin/Westpolen



55343 - Klippen und Strände auf der Insel Wollin: 7 Tage ab 1.285 Euro, Juni, August und September, min. 8, max. 18 Teilnehmer

55342 - Die polnische Ostseeküste für Aktivurlaub-Einsteiger: 10 Tage ab 1.770 Euro, Juni, August und September, min. 10, max. 20 Teilnehmer

