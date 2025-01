Next Stop: Hanoi – neue Vietnam-Tour für 25- bis 45-Jährige

Next Stop: Hanoi. 25- bis 45-Jährige mit Fernweh treffen sich in „Vibrant Vietnam“. Die jüngste Tour der Wikinger Young Line entführt Abenteuer- und Outdoorfans in eine Welt voller Magie und Geheimnisse. Frei wählbare Wyld Options ergänzen das gemeinsame Programm: Keramik- oder Kochkurs, Kajaken, Zipline, Radtour etc.



Hanoi, Halong-Bucht, Mekong-Delta … inklusive Kokosnuss-Workshop

Die Rundreise startet in den pulsierenden Straßen von Hanoi. Weiter gehts zur atemberaubenden Halong-Bucht, ins sattgrüne Mekong-Delta – inklusive Kokosnuss-Workshop – und durch den Urwald des Nationalparks Phong Nha-Ke Bang. Zu Fuß, per Boot oder Tuk Tuk. Wer möchte, krönt die heiße Wanderung durchs verlassene Tal mit einem atemberaubenden Sprung in die E-Cave.



Saigon: Märkte, Mopeddschungel, Monumente, Menschen, die gern lächeln

In Saigon spürt die kleine Gruppe die Vibes der Ho-Chi-Minh-City – ein mitreißender Mix aus Tradition und Moderne: Märkte, Mopeddschungel, Monumente, Menschen, die gern lächeln. Auch hier gibt es wieder Wyld Options: City-Tour, Cu-Chi-Tunnel, Saigon by Night – oder einfach nur Tee trinken und die Stimmung genießen. Die neue 14-tägige Tour hat sieben verschiedene Standorte. Darunter ein Homestay bei einer vietnamesischen Gastfamilie und eine Bootsübernachtung in der Halong-Bucht.



Wyldaway: persönliches Abenteuer und Treffpunkt

Alle Wyldaway-Reisen sind auf die GenY zwischen 25 und 45 Jahren zugeschnitten. Sie sind Abenteuer und Treffpunkt zugleich, verbinden gemeinsame Erlebnisse mit individuellem Freiraum. Produktmanager Sascha Thom: „Das Konzept hebt die Gruppenreise auf ein neues, jüngeres Level. Jeder bekommt ‚sein‘ Lieblingsabenteuer.“ Text 1.668 Z. inkl. Leerz.



WYLDAWAY: Fernreisen - Reisetermine und -preise 2025



3411WYL - Vibrant Vietnam: 15 Tage ab 1.995 Euro, November und Dezember, min. 6, max. 14 Teilnehmer

1248WYL - Colourful Cape Verde: 12 Tage ab 1.975 Euro, Oktober, min. 8, max. 12 Teilnehmer

1325WYL - Sensational South Africa: 13 Tage ab 2.395 Euro, März, April, August und Oktober bis Dezember, min. 6, max. 12Teilnehmer

(lifePR) (