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Neue Touren für Einsteiger und Genusswanderer

Diese Reisen erleichtern den sanften Einstieg in den Aktivurlaub

(lifePR) (Hagen, )
Bewegung ja, aber bitte nicht zu viel, zu weit, zu hoch, zu lang … Neue Reisen für Einsteiger und Genusswanderer erleichtern den sanften Einstieg in den Aktivurlaub: Sie haben überschaubare Tagesetappen, lassen viel Freizeit oder kombinieren Bewegung und Kulinarik. „Aktivurlaub ist heute so vielfältig wie die Menschen, die ihn machen. Mit unserer Bandbreite gehen wir auf individuelle Bedürfnisse ein: Jeder bekommt den Aktivurlaub, der zu ihm passt – in seinem Tempo, nach seinen Interessen und mit dem Erlebnisfaktor, den er sich wünscht“, unterstreicht Geschäftsführer Daniel Kraus.

Einsteiger: wollen überschaubare Etappen, Freizeit und Entspannung
Einsteiger wünschen sich Reisen, die nicht überfordern und ihnen die Sicherheit geben, gut mitzukommen. Die Wikinger-Linie „aktiv & entspannt“ ist auf diese Bedürfnisse zugeschnitten. Im Bereich Radurlaub helfen E-Bikes bei Bergetappen und längeren Strecken – sie sind bei den meisten Touren mit buchbar. Eine typische Einsteigertour ist die neue Wanderstudienreise im August zur Sonnenfinsternis in Kastilien – inklusive Sternenbeobachtung. Auch die „aktiv & entspannt“-Tour auf Sardinien passt. Radurlauber kommen beim „Inselhüpfen im finnischen Schärenmeer“ auf ihre Kosten – hier geht es per Rad und Fähre von einem Eiland zum nächsten.

Genusswanderer: lieben Bewegung, Entschleunigung und Kulinarik
Sie lieben Entschleunigung, Bewegung, Natur- und Kulturerlebnisse. Und natürlich kulinarische Entdeckungen. Ihr Tempo: eher gemütlich. Ihr Anspruch: Bewegung trifft Genuss. Wikinger Reisen kommt diesen Wünschen mit relaxten Etappen, entspannten Besichtigungen und Besuchen bei lokalen Produzenten entgegen. Verkostungen und Kochkurse geben Einblicke in die regionale Küche. So wie im Süden Teneriffas: Dort startet 2026 eine neue Tour mit Küstenwanderungen und Genussmomenten in einer Dorfkäserei und auf einem Weingut.

Reisebeispiele 2026

Für Einsteiger:
61321 - Wenn Sterne am Tag leuchten – Sonnenfinsternis im Herzen Spaniens: 8 Tage ab 5.598 Euro, 07.07.26, min. 10, max. 20 Teilnehmer
5260R - Inselhüpfen im finnischen Schärenmeer: 8 Tage ab 2.490 Euro, Juni bis August, min. 8, max. 16 Teilnehmer
Aktiv & entspannt in Südsardinien: 8 Tage ab 1.698 Euro, Mai, August und September, min. 10, 6564 - max. 20 Teilnehmer

Für Genusswanderer:
6226 - Teneriffas Süden – Küstenpfade & Genussmomente: 8 Tage ab 1.365 Euro, April, Oktober und November, min. 10, max. 20 Teilnehmer

Wikinger Reisen GmbH

Wikinger Reisen ist Marktführer für Wanderurlaub in kleinen Gruppen oder individuell. Der Aktivspezialist zählt zu den Top 20 der deutschen Reiseveranstalter. Sein Claim „Urlaub, der bewegt“ steht für Wander- und Wanderstudienreisen, Radurlaub, Trekkings und Bergwandern in Deutschland und Europa. Dazu kommen aktive Erlebnisreisen weltweit, Winter- und Silvestertrips – viele davon ohne Flug.

Die Young Line „WYLDAWAY“ spricht junge Outdoorfans zwischen 25 und 45 an. Für sie hat Wikinger Reisen eine neue Generation der Aktivreise in kleinen Gruppen entwickelt: Frei wählbare „Wyld-Options“ ergänzen das gemeinsame Abenteuer und stärken das individuelle Erlebnis.

Das 1969 gegründete Familienunternehmen setzt sich in allen Bereichen für Nachhaltigkeit ein. 20 Prozent der GmbH-Anteile hält die vom Unternehmensgründer initiierte Georg Kraus Stiftung, die damit nachhaltige Projekte der Entwicklungszusammenarbeit fördert.

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