Neue Touren für Einsteiger und Genusswanderer

Bewegung ja, aber bitte nicht zu viel, zu weit, zu hoch, zu lang … Neue Reisen für Einsteiger und Genusswanderer erleichtern den sanften Einstieg in den Aktivurlaub: Sie haben überschaubare Tagesetappen, lassen viel Freizeit oder kombinieren Bewegung und Kulinarik. „Aktivurlaub ist heute so vielfältig wie die Menschen, die ihn machen. Mit unserer Bandbreite gehen wir auf individuelle Bedürfnisse ein: Jeder bekommt den Aktivurlaub, der zu ihm passt – in seinem Tempo, nach seinen Interessen und mit dem Erlebnisfaktor, den er sich wünscht“, unterstreicht Geschäftsführer Daniel Kraus.



Einsteiger: wollen überschaubare Etappen, Freizeit und Entspannung

Einsteiger wünschen sich Reisen, die nicht überfordern und ihnen die Sicherheit geben, gut mitzukommen. Die Wikinger-Linie „aktiv & entspannt“ ist auf diese Bedürfnisse zugeschnitten. Im Bereich Radurlaub helfen E-Bikes bei Bergetappen und längeren Strecken – sie sind bei den meisten Touren mit buchbar. Eine typische Einsteigertour ist die neue Wanderstudienreise im August zur Sonnenfinsternis in Kastilien – inklusive Sternenbeobachtung. Auch die „aktiv & entspannt“-Tour auf Sardinien passt. Radurlauber kommen beim „Inselhüpfen im finnischen Schärenmeer“ auf ihre Kosten – hier geht es per Rad und Fähre von einem Eiland zum nächsten.



Genusswanderer: lieben Bewegung, Entschleunigung und Kulinarik

Sie lieben Entschleunigung, Bewegung, Natur- und Kulturerlebnisse. Und natürlich kulinarische Entdeckungen. Ihr Tempo: eher gemütlich. Ihr Anspruch: Bewegung trifft Genuss. Wikinger Reisen kommt diesen Wünschen mit relaxten Etappen, entspannten Besichtigungen und Besuchen bei lokalen Produzenten entgegen. Verkostungen und Kochkurse geben Einblicke in die regionale Küche. So wie im Süden Teneriffas: Dort startet 2026 eine neue Tour mit Küstenwanderungen und Genussmomenten in einer Dorfkäserei und auf einem Weingut.



Reisebeispiele 2026



Für Einsteiger:

61321 - Wenn Sterne am Tag leuchten – Sonnenfinsternis im Herzen Spaniens: 8 Tage ab 5.598 Euro, 07.07.26, min. 10, max. 20 Teilnehmer

5260R - Inselhüpfen im finnischen Schärenmeer: 8 Tage ab 2.490 Euro, Juni bis August, min. 8, max. 16 Teilnehmer

Aktiv & entspannt in Südsardinien: 8 Tage ab 1.698 Euro, Mai, August und September, min. 10, 6564 - max. 20 Teilnehmer



Für Genusswanderer:

6226 - Teneriffas Süden – Küstenpfade & Genussmomente: 8 Tage ab 1.365 Euro, April, Oktober und November, min. 10, max. 20 Teilnehmer

(lifePR) (