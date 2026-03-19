Neue Touren für Einsteiger und Genusswanderer
Diese Reisen erleichtern den sanften Einstieg in den Aktivurlaub
Einsteiger: wollen überschaubare Etappen, Freizeit und Entspannung
Einsteiger wünschen sich Reisen, die nicht überfordern und ihnen die Sicherheit geben, gut mitzukommen. Die Wikinger-Linie „aktiv & entspannt“ ist auf diese Bedürfnisse zugeschnitten. Im Bereich Radurlaub helfen E-Bikes bei Bergetappen und längeren Strecken – sie sind bei den meisten Touren mit buchbar. Eine typische Einsteigertour ist die neue Wanderstudienreise im August zur Sonnenfinsternis in Kastilien – inklusive Sternenbeobachtung. Auch die „aktiv & entspannt“-Tour auf Sardinien passt. Radurlauber kommen beim „Inselhüpfen im finnischen Schärenmeer“ auf ihre Kosten – hier geht es per Rad und Fähre von einem Eiland zum nächsten.
Genusswanderer: lieben Bewegung, Entschleunigung und Kulinarik
Sie lieben Entschleunigung, Bewegung, Natur- und Kulturerlebnisse. Und natürlich kulinarische Entdeckungen. Ihr Tempo: eher gemütlich. Ihr Anspruch: Bewegung trifft Genuss. Wikinger Reisen kommt diesen Wünschen mit relaxten Etappen, entspannten Besichtigungen und Besuchen bei lokalen Produzenten entgegen. Verkostungen und Kochkurse geben Einblicke in die regionale Küche. So wie im Süden Teneriffas: Dort startet 2026 eine neue Tour mit Küstenwanderungen und Genussmomenten in einer Dorfkäserei und auf einem Weingut.
Reisebeispiele 2026
Für Einsteiger:
61321 - Wenn Sterne am Tag leuchten – Sonnenfinsternis im Herzen Spaniens: 8 Tage ab 5.598 Euro, 07.07.26, min. 10, max. 20 Teilnehmer
5260R - Inselhüpfen im finnischen Schärenmeer: 8 Tage ab 2.490 Euro, Juni bis August, min. 8, max. 16 Teilnehmer
Aktiv & entspannt in Südsardinien: 8 Tage ab 1.698 Euro, Mai, August und September, min. 10, 6564 - max. 20 Teilnehmer
Für Genusswanderer:
6226 - Teneriffas Süden – Küstenpfade & Genussmomente: 8 Tage ab 1.365 Euro, April, Oktober und November, min. 10, max. 20 Teilnehmer