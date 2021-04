Menorca: 50 Shades of Blue tun so gut

Es tut so gut. Das UNESCO-Biosphärenreservat Menorca ist immer ruhig, aber jetzt noch stiller als sonst. Der 8-tägige Trip „Aktiv & entspannt auf Menorca“ bringt auf andere Gedanken: In kleinen Gruppen erkunden Entdecker traditionelle Dörfer, die Höhle Cova des Coloms und das Cap de Favàritx. Auf einem Weingut testen sie die besten Tropfen der Insel. Neben fünf gemeinsamen Ausflügen bleibt auch Zeit für eigene Pläne.Der 180 Kilometer lange Camí de Cavalls ist „das“ Markenzeichen der Insel. Die kleinen Wikinger-Gruppen erwandern Passagen des malerischen „Wegs der Pferde“ auf dem 11-tägigen Wandertrip „Perle der Balearen“. Oder auf der Wanderstudienreise „Zauberhaftes Menorca“ aus der Linie „Natur & Kultur“. Bei dieser Reise steht auch der Besuch einer Käserei auf dem Programm – die handwerkliche Käseherstellung hat hier eine jahrhundertealte Tradition.Auch für Individualurlauber bietet der Aktivspezialist eine Tour auf dem Camí de Cavalls an: Mit Wander-App und detaillierter Routenplanung geht es durch kleine Schluchten im Süden, entlang der Steilküste im Norden und zu türkisblauen Stränden an Cala Galdana und Son Bou. Das sichere individuelle Paket enthält neben Wanderungen vorgebuchte Hotels, Gepäcktransport zwischen den Unterkünften, Transfers und Ansprechpartner vor Ort. Wer lieber radelt, bekommt einen individuellen Trip mit Touren quer über die Insel.Menorca ist aktuell ein, die 7-Tage-Inzidenz liegt schon lange auf niedrigstem Niveau. Für die Einreise benötigen Urlauber einen PCR-Test, für den Rückflug und die Rückreise nach Deutschland reicht ein Antigen-Test. Die Balearen haben gerade ihre Regeln geändert: Von montags bis donnerstags ist nun auch abends ein Restaurantbesuch im Außenbereich möglich. Hotels dürfen ihren Hausgästen grundsätzlich auch Abendessen servieren.Dieist eine besondere Rasse. Dank ihrer Milchqualität ist der handwerklich hergestellte Käse – der Mahón-Menorca – weit über die Inselgrenzen hinaus bekannt. Die Kühe sind aber nicht nur als Milchlieferanten begehrt. Ein Rinderzüchter auf Mallorca soll seine japanische Wagyu-Rasse mit der „Vermella Menorquina“ kreuzen, da auch ihr Fleisch ein besonderes Geschmackserlebnis verspricht.11 Tage ab 1.628 Euro, Juni, September und Oktober, min. 8, max. 20 Teilnehmer8 Tage ab 1.325 Euro, Mai und Oktober, min. 8, max. 20 Teilnehmer8 Tage ab 1.225 Euro, Mai und Oktober, min. 8, max. 20 Teilnehmer15 Tage ab 1.835 Euro, Mai, September und Oktober, min. 8, max. 20 Teilnehmer8 Tage ab 715 Euro, Mai/Juni und September/Oktober, ab 2 Teilnehmern8 Tage ab 490 Euro, Mai/Juni und September/Oktober, ab einem Teilnehmer