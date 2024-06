Mehr sehen, hören, schmecken, erleben

Insider wissen mehr, kennen das Leben vor Ort, sind gut vernetzt. Das macht sie zum idealen Begleiter für Urlauber, die tief ins Land eintauchen möchten. Bei Wikinger Reisen gibt es daher über 50 spezielle Insider-Touren. Dabei stehen der Blick hinter die Kulissen, authentische Erlebnisse und Alltagsbegegnungen im Fokus. Insider-Reiseleiter sind mit ihren kleinen Gruppen rund um den Globus unterwegs. Jutta Vaupel auf Menorca, Ralph Krüger in Wien und Sandra Estevez auf Kuba sind drei von ihnen.



Menorca: näher dran mit Jutta

Jutta lebt seit Jahrzehnten auf Menorca und ist dort tief verwurzelt. Sie liebt die überschaubaren Ferienorte und kleinen Dörfer. Die bescheidenen Insulaner, die versteckten Täler, unberührten Buchten, rätselhaften Megalithbauten. Und die menorquinische Küche samt dem köstlichen „Queso de Mahón“. Auf der Insider-Tour „Zauberhaftes Menorca“ bringt sie ihre Wanderurlauber ganz nah an Natur und Kultur, Menschen und den authentischen Alltag „ihrer“ Insel heran.



Wiener Melange mit Ralph

Ralph ist Kunstfan und von Haus aus Museologe – die Wiener Kulturlandschaft fasziniert ihn schon lange. Aber auch vieles andere, was Österreichs Metropole ausmacht: vom Augarten über die legendären Eismarillenknödel im Café Tichy bis zum berühmten Schmäh. Auf der Wanderreise „Wiener Melange – Sachertorte und Kaffeehäuser“ entführt er seine Gäste in die Habsburger Welt der Architektur, Museen, Mehlspeisen, Parks und Gärten.



Kuba total mit Sandra

Sandra Estevez hält es mit Christoph Kolumbus: „Diese Insel ist wohl die schönste, die Menschenaugen je gesehen haben.“ Kuba ist die zweite Heimat der gebürtigen Argentinierin. Ihre Lieblingsorte: der Paladar La Marinera in Yumuri zum Mittagessen, die Festung El Morro in Santiago de Cuba zum Sonnenuntergang und der Wasserfall im Naturreservat bei Banao. Auf der Tour „Kuba total“ erkundet sie mit Entdeckern die Insel von Ost nach West – inklusive tropischer Landschaften, Strandidylle, kolonialer Musts und dem Charme der Fünfziger. Drei Nächte verbringt die kleine Wikinger-Gruppe in typischen Casas Particulares.



Reisetermine und -preise 2024, z. B.



Wanderreisen



6284 - Zauberhaftes Menorca: 8 Tage ab 1.525 Euro, September und Oktober, min. 8, max. 20 Teilnehmer

5451 - Wiener Melange – Sachertorte und Kaffeehäuser: 8 Tage ab 965 Euro, August und Oktober, min. 10, max. 18 Teilnehmer

4309 - Kuba total: 20 Tage ab 4.498 Euro, Oktober, min. 8, max. 16 Teilnehmer

