Lieblingsziele aktiv entdecken

Auf Platz fünf des Rankings landet die rumänische Stadt Sibiu in Siebenbürgen, früher Hermannstadt. Hier trifft Geschichte auf Moderne und Kultur auf Natur. Wanderfans erleben diese Vielfalt auf der Reise „Karpaten, Klöster und Kirchenburgen“ hautnah: das bunte Markttreiben am Cibin-Fluss, die mittelalterlichen Gassen und die Bergwelt drum herum.Die Ionischen Inseln an der griechischen Westküste beeindrucken u. a. durch ihre üppige Vegetation. Schön sind sie alle, ins Ranking hat es aber nur eine von ihnen geschafft: Kefalonia. Wikinger Reisen kombiniert dieses Naturparadies unter dem Motto „Im Reich des Odysseus“ mit den Schwesterinseln Lefkas und Ithaka.Unterhalb der Julischen Alpen schlängelt sich die türkisfarbene Soča durch ein faszinierend fruchtbares Tal. Eine wildromantische Traumkulisse – Platz neun geht daher nach Slowenien. Wikinger Reisen hat das Soča Valley, von der Europäischen Kommission zu einem der nachhaltigen Tourismusziele gekürt, mehrfach im Programm. Neu für 2021 ist eine 8-tägige vorgeplante individuelle Wanderreise direkt im Soča-Tal: inklusive Hotelbuchung, Routenplanung, Transfers, Wander-App und Karten. Daneben gibt es ein Trekking auf dem Alpe-Adria-Trail. Und eine Tour durch den Nationalpark Triglav, in dem die Soča entspringt.Text 1.836 Z. inkl. Leerz.Einziger deutscher Top-20-Player des Rankingsist. Wer auch diese Stadt im Rahmen eines Aktivurlaubs erobern möchte: Touren über die Schwäbische Alb lassen sich gut mit Sightseeing in der traditionsreichen Universitätsstadt kombinieren.Dashat auch die Macher des Blockbusters „Chroniken von Narnia“ inspiriert – einige Szenen des Films sind in diesem Tal entstanden. Karpaten, Klöster und Kirchenburgen : 15 Tage ab 1.735 Euro, Juni bis Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer Im Reich des Odysseus – Lefkas, Kefalonia und Ithaka: 15 Tage ab 1.975 Euro, Mai, Juni und September, Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer Die schönsten Etappen des Alpe-Adria-Trails : 8 Tage ab 1.598 Euro, Juni, Juli und September, min. 6, max. 14 Teilnehmer Saphirblau und Smaragdgrün – Wandern an der Soča : 8 Tage ab 1.325 Euro, Mai bis September, min. 8, max. 18 Teilnehmer Die schönsten Wanderungen im Soča-Tal : 8 Tage ab 610 Euro, April bis Oktober, ab einem Teilnehmer