Kanada sehen, spüren, schmecken

Wildnis, Weite und Weltstädte; aktiv-genussvoll entdecken

Sehen, spüren, schmecken – Kanada ist ein Erlebnis für die Sinne. Atemberaubende Panoramen, Elche, Bären und Indian Summer verwöhnen das Auge. Weite und Wildnis in den Rockies vermitteln das Gefühl von endloser Freiheit. Und die französische Küche in Québec schmeckt eindeutig nach mehr. Kleine Wikinger-Gruppen entdecken Kanada genussvoll-aktiv: zu Fuß und per Kanu – vom Yukon bis an den Sankt-Lorenz-Strom.



Kanada: viel fürs Auge

Türkisblaue Bergseen, reißende Wasserfälle, eisige Gletscher – in den Rocky Mountains können sich Naturfans kaum sattsehen. Vom Kanu aus genießen sie die Uferpanoramen entlang des Athabasca River. Sie sind auf alten Holzfällerwegen unterwegs, wandern mit Blick aufs Valley of the Ten Peaks, zum Wilcox-Pass und auf dem Sulphur Skyline Trail. Oder erkunden Jasper per Bike. Jede Menge colourful places garantiert auch das herbstliche „Aktiverlebnis Indian Summer“: mit farbenprächtigen Wäldern, den Niagara-Fällen, Toronto, Ottawa und Montréal.



Kanada: grenzenloses Outdoorfeeling

Eintauchen in die Wildnis, in der Weite versinken, endlose Freiheit fühlen. In Kanada ist auf Schritt und Tritt grenzenloses Outdoorfeeling spürbar. Naturfans streifen durch die Nationalparks Jasper, Banff und Pacific Rim. Sie erkunden den Mount Robson und den Wells Gray Provincial Park. Und wandern in der Abgeschiedenheit der Cariboo Mountains.



Kanada kulinarisch: von Hamburger bis Haute Cuisine

Das kulinarische Mekka Kanadas heißt natürlich Québec. Die Wanderreise „Québec querbeet“ mixt Bewegung und Genuss, Wildnis und Weltstädte: Wanderer erobern den Panorama-Trail zum Pic Johannsen, entdecken mit einem Trapper Elch- und Bärenspuren, folgen der Steilküste des Saguenay-Fjords. Und genießen in Montréal und der Ville de Québec die köstliche Connection von Hamburger bis Haute Cuisine.



Québecs Küche ist ausgesprochen vielfältig. Eher rustikal ist das traditionelle Gericht „Poutine“, das man aber unbedingt probieren sollte: Pommes frites mit dunkler Bratensoße und Käsestückchen. Die spezielle Käsesorte wird in Québec produziert und man bekommt sie auch nur vor Ort.



Ein rundum gutes Reisegefühl vermittelt die kanadische Freundlichkeit: auf Wanderwegen genauso wie im Restaurant oder im Supermarkt. Die Kanadier geben dem Gast immer und überall das Gefühl willkommen zu sein.



Wanderreisen in kleinen Gruppen



4205 - Rocky Mountains zu Fuß und per Kanu: 19 Tage ab 3.495 Euro, Juni bis September, min. 7, max. 12 Teilnehmer

4221 - Colourful Canada – Aktiverlebnis Indian Summer: 12 Tage ab 3.495 Euro, September und Oktober, min. 8, max. 16 Teilnehmer

4206 - Von den Rocky Mountains nach Vancouver Island: 20 Tage ab 5.195 Euro, Mai bis Oktober, min. 8, max. 12 Teilnehmer

4209 - Best of Canada – die Schönheit des Westens aktiv entdecken: 20 Tage ab 5.548 Euro, Juni bis Oktober, min. 7, max. 12 Teilnehmer

4220 - Québec querbeet: 15 Tage ab 3.895 Euro, Juli bis Oktober, min. 8, max. 16 Teilnehmer