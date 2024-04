Island: Eis statt heiß

Eis statt heiß. In Island wird der Aktivurlaub zum richtig coolen Abenteuer – die Insel hat Suchtpotenzial. Sportliche erobern Schollen und Schluchten hautnah, inklusive fünf Übernachtungen in der faszinierenden Gletscheroase Thorsmörk. Wer es lockerer mag, startet einfachere Touren zu Gletschern, Vulkanen und Geysiren. Heiß kann Island natürlich auch.



Sportlicher Vulkan- und Gletschertrip für Abenteurer

Einen Vulkan- und Gletschertrip für Ambitionierte startet Wikinger Reisen an vier Terminen im Juli. Diese Reise hat das Zeug, Lebensträume zu erfüllen: Die kleine Wandergruppe durchquert abenteuerliche Flüsse, übernachtet in einem Camp im Naturparadies Thorsmörk und erlebt die Musts des Golden Circles, u. a. die Altmännerschlucht und den imposanten Wasserfall Gulfoss. Außerdem gehts hoch zum schneebedeckten Fimmvördurháls zwischen dem seit seinem Ausbruch 2010 legendären Gletscher Eyjafjallajökull und Mýrdalsjökull.



Einsteigertour: die Highlights der Südküste ohne Koffer- und Rucksackpacken

Für normal konditionierte Naturfans gibt es Island ohne Kofferpacken: Standort dieser Tour ist Hellishólar, eine kleine Gemeinde in der Nähe zahlreicher Naturschauspiele. Von hier aus entdeckt die Wikinger-Gruppe den Zauber der Südküste. Es geht u. a. auf die Westmänner-Inseln, zum Golden Circle und zur Eiszunge des Gletschers Sólheimajökull. Die Reise dauert eine Woche, jeden Tag wartet ein neues Abenteuer, alle Wanderungen sind überschaubar. Ideal auch für Einsteiger.



Auf den Spuren von Jules Vernes

Eine zweite leichtere Tour führt in unberührte Wildnislandschaften und die schönsten Nationalparks. Imposante Gletscher, Lava- und Sandwüsten, einsame Fjorde: Island ist ein Garant für unendlichen Naturgenuss. Ein Highlight ist der Ausflug zur Snæfellsnes-Halbinsel mit der größten Küstenseeschwalbenkolonie Europas.



Reisetermine und -preise 2024, z. B.



Wanderreisen



5106 - Vulkane & Gletscher – hautnah!: 8 Tage ab 1.755 Euro, 02.07., 09.07., 23.07. und 30.07.2024, min. 12, max. 18 Teilnehmer

5144 - Zauber der Südküste: 8 Tage ab 3.065 Euro, Juni bis August, min. 14, max. 20 Teilnehmer

5104 - Im Banne der Gletscher und Vulkane: 15 Tage ab 5.265 Euro, Juni bis August, min. 14, max. 20 Teilnehmer

(lifePR) (