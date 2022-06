Indian Summer, Ruska, Goldener Oktober: Aktivurlauber feiern den Herbst

Ab Ende September: Wandern im Farbenrausch

Indian Summer. Ruska. Goldener Oktober. Wenn der Sommer geht, kommen die Farben. Und die Aktivurlauber – ab Ende September feiern Wanderfans den Herbst bei mildem Spätsommerwetter. Ganz klassisch in Nordamerika, aber auch in Skandinavien und Deutschland.



Neuengland in Rot, Gelb und Orange

Neuengland im Herbst: Die Wälder tragen Feuerrot, Gelb und Orange, der Himmel ist knallblau, die Sonne strahlt. Mehr Farbe geht kaum – in Nordamerika ist der Indian Summer zu Hause. Kleine Wikinger-Gruppen entdecken gemeinsam die wilde Nordatlantikküste, schlendern durch idyllische Kleinstädte und genießen die kulinarischen Highlights der Region.



Colorful Canada

„Colorful Canada“ – auch die Kanadische Natur schwelgt im Herbst in den schönsten Tönen. Outdoorfans folgen in Québecs farbenfrohen Wäldern den Spuren von Elchen und Braunbären. Oder erleben in Toronto, Ottawa und Montréal die Vielfalt von Natur und Kultur im goldenen Licht.



Ruska: Indian Summer auf Finnisch

In Finnland heißt der Indian Summer „Ruska“. Eine wahre Farbexplosion begleitet den Wechsel von endlosen Mittsommernächten zur Polarnacht. Wer dann ins Saimaa-Seengebiet reist, taucht in eine rot-gelbe Traumwelt ein. Die Reise „Taste of Finland“ liefert dazu Geschmacksexplosionen für den Gaumen: Auf der gemeinsam mit einer Gewürzmanufaktur entwickelten Tour dreht sich alles um die Finessen der finnischen Küche.



Goldener Oktober: Herbstwald-Challenge in Deutschland

Kolossale Farberlebnisse gehen auch ohne Flug – quer durch Deutschland zieht der Goldene Oktober Naturfans magisch an. Welche Naturregion leuchtet zum Saisonfinale am meisten? Schwer zu sagen – die „Herbstwald-Challenge“ läuft einfach überall. Wikinger Reisen, Marktführer für Wanderurlaub, ist mit Outdoor- und Naturfans u. a. auf dem Franken- und Burgenweg, dem Schluchtensteig, am Kaiserstuhl, in der Eifel und im Taunus unterwegs.



More about Indian Summer & Co.



Die Neuengland-Staaten – Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island und Vermont – sind die klassischen Regionen des legendären Indian Summers. Den unvergesslichen Farbenrausch gibt es aber auch in vielen weiteren nordamerikanischen Gebieten.



Pilze, Kohl, Wild, Wurzelgemüse, frische Kräuter, Preiselbeeren … so schmeckt „Ruska“. Finnen lieben in dieser Zeit saisonale Gerichte – wie beispielswiese ein „Waldpilzbrioche mit Zwiebeln, Thymian und Frischkäse“. Genau das Richtige nach einer ausgedehnten Wanderung.



Reisetermine und -preise 2022, z. B.



Wanderreisen in kleinen Gruppen

4111 - Indian Summer zu Fuß erleben: 16 Tage ab 4.398 Euro, September und Oktober, min. 8, max. 12 Teilnehmer

4220 - Québec querbeet: 15 Tage ab 3.895 Euro, Juli bis Oktober, min. 8, max. 16 Teilnehmer

52382 - The Taste of Finland - inspired by Ankerkraut: 8 Tage ab 1.865 Euro, August und September, min. 14, max. 20 Teilnehmer

5615 - Die grüne Krone - auf Franken- und Burgenweg: 8 Tage ab 745 Euro, September und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

56191 - Schluchtensteig macht Freu(n)de: 8 Tage ab 965 Euro, Juli und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

56431 - Der Kaiserstuhl: Wandern, Wein und viel Natur: 8 Tage ab 920 Euro, Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

56282 - Nationalpark Eifel – wild, waldreich und viel Wasser: 8 Tage ab 855 Euro, Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

56177 - Wein, Wald, Wiesen und weite Blicke – der Taunus: 8 Tage ab 965 Euro, Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer