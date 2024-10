Ich mach mein Ding: individueller Wanderurlaub

Allein, zu zweit oder mit Freunden – unabhängig, frei, sicher

Urlaubsglück im eigenen Tempo braucht eine gute Organisation

Rund 90 Routen inklusive Routing, Hotel, Gepäcktransport, Transfers und Back-up

Mit Partner, Freunden oder auch allein ziehen Naturfans los – in ihrem Lieblingsrhythmus, mit Pausen nach Lust und Laune. Ihre Routen sind vorgeplant, die Hotels gebucht, Transporte von Mensch und Gepäck organisiert: vom Flughafen oder Bahnhof zur Unterkunft, bei mehreren Standorten von Haus zu Haus. Manchmal auch zum Wandereinstieg oder am Abend zurück. Urlaubsglück im eigenen Tempo braucht eine gute Organisation: „Wir kennen die Gegebenheiten vor Ort und planen jeden Reisetag genau durch. Dazu liefern wir die Navigation per App und exakte Wegbeschreibungen“, so Moritz Mohs aus dem Produktmanagement.Die Vorarbeit macht die Reise sicher und komfortabel, der Urlauber muss nur noch wandern, genießen und entdecken: Auf der neuen Gomera-Tour geht es ganzjährig durch versteckte Dörfer, Nebel- und Lorbeerwälder, zu tiefen Schluchten, in den Nationalpark Garajonay und ins Valle Gran Rey. Die Tour dauert acht Tage, erfordert etwas Kondition und hat zwei Standorte – beide direkt am Strand.Neu ist auch eine sportliche individuelle 2-3-Stiefel-Tour über den Lykischen Weg. Zwischen Bergen und Meer folgen Wanderer dem türkischen Fernwanderweg: über Handelspfade, durch dichte Wälder, zur antiken Küstenstadt Olympos und zum Gelidonya-Leuchtturm. Die Reisesaison startet im März.Entlang der Flensburger Förde sind Individualisten ab Mai unterwegs. Sie erobern von ihrem Hotel in Sønderborg aus in mehreren Etappen den „Gendarmsti“. Dieser Qualitätswanderweg hat alles, was Dänemark-Fans lieben: wenig Steigungen, viel Panorama, Mühlen am Wegesrand, königliche Gärten und gemütliche Örtchen.Weiter gen Norden entdecken individuelle Wanderurlauber ab Juni in elf Tagen die Highlights der Lofoten: die Insel Skrova, den Reinefjorden, alpine Bergwelten, den Haukland Beach und Henningsvaer, das „Venedig des Nordens“. Rote Stelzenhäuser in idyllischen Fischerdörfern, bizarre Felsformationen und tiefblaue Meeresbuchten sorgen für Bilderbuchkulissen. Und das morgendliche Aufwachen für einen persönlichen Glücksmoment: Alle vorgebuchten Unterkünfte liegen direkt am Wasser.8 Tage ab 848 Euro, Januar bis Dezember, ab zwei Teilnehmern8 Tage ab 870 Euro, März bis November, ab einem Teilnehmer8 Tage ab 855 Euro, Mai bis Oktober, ab einem Teilnehmer11 Tage ab 1.780 Euro, Juni bis September, ab einem Teilnehmer