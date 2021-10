Ice meets fire: Wintergeschichten mit Kamin und Lagerfeuer

Am wärmenden Lagerfeuer Samengeschichten lauschen. Oder mit einem Rentierzüchter plaudern. Im Berghotel Kaminstunden mit Trollgeschichten füllen. Oder am polnischen Baudenofen über Rübezahl philosophieren. Ice meets fire: Wikinger Reisen serviert in Norwegen, Finnland, Schweden oder Polen coolen Aktivurlaub mit gemütlichen Feuerstunden und viel Erzählstoff.



Finnland: Polarlichter und Huskysafari



Es ist klirrend kalt, die arktische Nacht umhüllt die Welt – mittendrin sitzt die kleine Wikinger-Gruppe, trinkt heiße Schokolade und schaut in freudiger Erwartung nach oben: Ein Höhepunkt in Finnisch-Lappland sind die atemberaubenden Polarlichter. Weitere Topacts dieser Winterstory: eine Huskysafari, eine urige Lodge auf einer Rentierfarm – mit Loipen und Schneeschuhrouten vor der Haustür und kostenloser Ausrüstung. Und das wohlige Gefühl, das authentische Finnland hautnah zu spüren.



Norwegen: Skandi-Feeling, Trolle und Traditionen



Ursprünglich, natürlich, unberührt – auch im norwegischen Jotunheimen wartet pures Skandi-Feeling. Spielort dieser Winterstory ist ein historisches Berghotel mit viel Flair und guter Küche. Für die Ohren gibt es allabendlich "Gute-Nacht-Geschichten" über Trolle, Traditionen und natürlich Elche.



Schweden: Nachhaltige Wintererlebnisse in der letzten Wildnis



Ein Protagonist des 8-tägigen „Wintererlebnisses in der letzten Wildnis Europas“ ist der Sami Jon-Krista. Der Rentierzüchter erzählt am Lagerfeuer vom Alltag mit der Herde – die Ureinwohner leben im Einklang mit Natur und Jahreszeiten. Dazu gibt es die passende Lodge: Das Eco Hotel Granö Beckasin setzt ebenfalls nachhaltig auf Natur. Auf dem Aktivprogramm stehen u. a. Schneeschuhwandern, Hundeschlittentouren und Eisangeln.



Polen: Schneeschuhtouren auf Rübezahls Spuren



Unzählige Geschichten ranken sich um Rübezahl – auch an den Kaminen der urigen Bauden im polnischen Riesengebirge taucht der Berggeist immer wieder auf. Aktivurlauber folgen seinen Spuren durch glitzernde Landschaften. Höhepunkte des sportlichen Trips mit Scheeschuhtouren sind der unbekannte Oray- und der Spindler-Pass, der Reifträger und die legendäre Teichbaude.



More about … Erlebnisurlaub



Woanders heißen Sie Berghütte, in den Sudeten sind es Bauden. Zu den ältesten zählt die Teichbaude, die schon im 17. Jahrhundert gebaut wurde. Der Begriff lässt sich auf die deutsche “Bude“ zurückführen. Wer Lust auf ursprüngliche schlesische Spezialitäten hat, kommt hier auf seine Kosten.



Die 2014 erbaut Eco Hotel Granö Beckasin hat natürliche Materialien und Bauweisen bevorzugt. Und arbeitet in der Küche mit lokalen Produkten. Neben normalen Zimmern gibt es auch "Tree Houses", in denen Gäste mehrere Meter über dem Boden, nur von Natur umgeben, wohnen.



Reisetermine und -preise 2022, z. B.



Wanderreisen in kleinen Gruppen



Winterliches Lappland: wild, romantisch, aktiv: 8 Tage ab 2.298 Euro, Februar und März, min. 10, max. 16 Teilnehmer



Winter aktiv erleben im historischen Berghotel: 8 Tage ab 1.695 Euro, Januar und Februar, min. 8, max. 15 Teilnehmer



Wintererlebnis in der letzten Wildnis Europas: 8 Tage ab 2.235 Euro, Februar bis März, min. 10, max. 16 Teilnehmer



Auf den Spuren Rübezahls: 8 Tage ab 829 Euro, Februar bis März, min. 10, max. 15 Teilnehmer

