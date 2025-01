Zum Jahresanfang kommen gute Vorsätze auf den Tisch, Fitnessstudios haben Hochkonjunktur. Hiking out statt Workout ist eine verlockende Alternative: Bewegung an der frischen Luft entspannt, macht gute Laune, verbessert die körperliche Fitness, stärkt die Abwehrkräfte und bringt Outdoorfans zusammen – vor allem im Urlaub. Wanderspezialist Wikinger Reisen hat neue Trips fürs Hiking out 2025.



Wandern baut Stress ab: Ab in die Pfalz

In der Natur fallen Stresshormone ab, Bewegung fördert die Entspannung, Grün beruhigt und macht den Kopf frei. Im Pfälzer Wald sorgen knallrote Buntsandsteinfelsen obendrein für belebende Farbtupfer. Die neue 8-tägige Wandertour der lockeren 1-2-Stiefel-Kategorie startet erstmals Mitte Mai 2025.



Wandern macht fit oder noch fitter: Trekking vom Atlantik bis zum Mittelmeer

Outdooraktivitäten sind gut fürs Herz-Kreislauf-System, stärken die Muskulatur und steigern das persönliche Fitnesslevel. Wer schon konditionsstark ist, setzt in den Pyrenäen noch einen obendrauf: Das neue 15-tägige Wikinger-Trekking auf dem GR 11 vom Atlantik ans Mittelmeer ist eine echte Anforderung. Zur Belohnung gibt es traumhafte Gipfelkulissen und als Finale einen Küstentrek zum Cap de Creus.



Wandern hebt die Stimmung: Genusswandern im Piemont

Tageslicht und frische Luft sind wahre Stimmungsaufheller. Wenn dann noch purer Genuss hinzukommt, ist das Leben perfekt. Im Piemont schwelgen aktive Gourmets zwischen Asti, Alba, Turin, Vercelli, Orta-See, Weinfeldern und Trüffelparadiesen. Die 11-tägige Reise ist ebenfalls neu und läuft zwischen Ende April und Mitte September.



Wandern stärkt das Immunsystem: Aktiv auf Menorca

Bewegung und Sauerstoff stärken das Immunsystem und machen den Körper widerstandsfähiger. Menorca punktet zusätzlich mit türkisfarbenen Buchten, unberührten Traumlandschaften und viel Ruhe für die Seele. Der 8-tägige Inseltrip beinhaltet vier Wanderungen, eine Kajaktour ab Fornells und einen Entspannungstag für eigene Pläne.



Wandern macht Freunde: Gemeinsam Geheimtipps auf Kea entdecken

Die Freude an der Natur bringt Outdoorfans zusammen, gemeinsame Erlebnisse sind unvergesslich. Erst recht, wenn man miteinander Neuland betritt, etwa auf der unbekannten westlichsten Kykladeninsel Kea. Wikinger Reisen hat den griechischen Geheimtipp erstmals im Katalog. Ab Anfang Mai gehen kleine Wandergruppen über uralte Pflasterwege und Eselspfade auf Entdeckungstour.



Wanderreisen – Termine und -preise 2025, z. B.



5639 - Deutschland: Rot sehen erwünscht – die Sandsteinfelsen der Pfalz: 8 Tage ab 1.075 Euro, Mai bis Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

6117T - Spanien: Vom Atlantik ans Mittelmeer – die Highlights der Pyrenäenquerung: 15 Tage ab 3.268 Euro, Mai, Juni, September und Oktober, min. 10, max. 14 Teilnehmer

6556 - Italien: Piemont – Genusswandern im Land der Trüffel und des Weins: 11 Tage ab 2.428 Euro, April, Mai, August und September, min. 12, max. 20 Teilnehmer

6287 - Spanien: ¡Vamos! – aktive Auszeit auf Menorca: 8 Tage ab 1.785 Euro, Mai, September und Oktober, min. 8, max. 18 Teilnehmer

66525 - Griechenland: Psst! –Geheimtipp Kea: 8 Tage ab 1.625 Euro, Mai und September, min. 10, max. 20 Teilnehmer

