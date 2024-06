Hier gehts richtig rund …

Jeden Tag woanders, komplett raus aus dem Alltag, grenzenlos abschalten: Rundreisende haben ihre Wikinger-Gruppe als Community, alles andere ist täglich neu, erlebnisreich, mitreißend. Sie schlafen in kleinen Hotels, urigen Hütten, am Fluss, im Wald, in Nationalparks. Aber immer – oder zumindest fast immer – woanders. Sie sehen täglich andere Landschaften, atmen neue Düfte, spüren frische Vibes. Egal ob in Albanien oder Schottland, in Marokko, Südafrika oder auf Hawaii.



Albanien: Highlights, die noch kaum einer kennt

Albanien ist angesagt – auf der Wikinger-Radtour „Durch die unbekannte Schönheit des Balkans“ sind nur noch wenige Plätze frei. Der Rundtrip serviert Highlights, die kaum einer kennt, und den Alltag aus einem anderen Jahrhundert. Die kleine Wikinger-Gruppe radelt zu den Thermalquellen Lengarica, nach Gjirokastër, Stadt der Steine, und zu den Ruinen von Butrint. Sie bestaunt die Traumschluchten im märchenhaften Vjosa-Tal und entspannt am Ionischen Meer.



Schottland: filmreife Kulissen

Schottlandfans entdecken von Glasgow aus filmreife Kulissen: geheimnisvolle Lochs und üppige Gärten, grüne Küstenpfade, dichte Heide- und Moorlandschaften. Und natürlich Glencoe – das legendäre Tal der Tränen. Die Wanderungen sind locker, die Eindrücke umso fesselnder.



Marokko: Königsstädte und Kameltrekking

Die vier Königsstädte Fès, Marrakesch, Meknès und Rabat. Kameltrekking im Erg Chebbi und die Römerstadt Volubilis. Dazu Couscous, Minztee und Abende am Lagerfeuer der Berber. Auch die 15-tägige marokkanische „Symphonie der Farben“ nimmt alles mit, was einen nordafrikanischen Wandertrip unvergesslich macht.



Südafrika total

„Südafrika total“ – der Reisetitel ist Programm. Die 18-tägige aktive Rundreise packt alles in den Rucksack, was den Lebenstraum ausmacht: Top Acts wie Krüger-Nationalpark, Blyde River Canyon, Garden Route und Kap. Farmleben und Weinanbau, Wüstenfeeling und Kapstadt-Impressionen.



Hawaii: perfekte Tage im Tropenparadies

Naturwunder treffen Traumstrände, Nationalparks treffen Küstentrails. Die dreiwöchige Wanderrundreise durchs Tropenparadies Hawaii macht jeden einzelnen Tag perfekt. Garant dafür sind echte Traumlocations: Die kleine Wikinger-Gruppe wandert im Volcanoes-Nationalpark und relaxt am Waikiki Beach. Sie genießt die pechschwarze Punalu'u Bay, erobert die einsamen Kohala Mountains, entdeckt Maui und die Klippen der Na-Pali-Küste.



Reisetermine und -preise 2024, z. B.



Wanderreisen



5563R - Albanien: Durch die unbekannte Schönheit des Balkans: 10 Tage ab 1.668 Euro, Juni, September und Oktober, min. 8, max. 16 Teilnehmer

5327 - Schottische Highlights: Natur und Kultur in Schottland: 13 Tage ab 3.795 Euro, Juli, August und September, min. 12, max. 20 Teilnehmer

1211 - Marokko: Symphonie der Farben: 15 Tage ab 2.180 Euro, September bis Dezember, min. 6, max. 16 Teilnehmer

1321 - Südafrika total: 18 Tage ab 4.778 Euro, Oktober und November, min. 8, max. 13 Teilnehmer

4114 - Hawaii aktiv – Naturwunder & Traumstrände genießen: 21 Tage ab 7.885 Euro, September bis November, min. 8, max. 16 Teilnehmer

(lifePR) (