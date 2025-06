Happy Hiking: Ibiza macht nicht nur Hippies glücklich

Picknick statt Party. Abenteuer statt Ausstieg. Fernsicht statt Festival. Aktivurlauber spüren sofort, dass Ibiza nicht nur Hippies happy macht. Die kleinen Gruppen von Wikinger Reisen entdecken auf Schritt und Tritt neue Seiten dieses Naturjuwels: Salzberge und magische Felsen, Weidegebiete und Zitrusfelder, Flamingo-Welten und Küstenpfade. Drei verschiedene Wanderprogramme mit verschiedenen Anforderungen bietet der Erlebnisspezialist 2025 auf der Insel an, dazu kommt eine Silvestertour.



Wandern an Felsküsten und im bäuerlichen Hinterland

Die legendäre Hippiekultur steht für Naturnähe, Gemeinschaft, Austausch, das Zusammentreffen von Kulturen. Und passt damit gut zum Wanderurlaub im Wikinger-Stil: bewegend, nah dran am Land und den Menschen, kommunikativ und gemeinsam mit anderen Outdoorfans. Ibiza wird dabei zur perfekten Kulisse fürs aktive und authentische Abenteuer: Türkisblaue Buchten folgen auf schroffe Felsküsten, fast karibische Strände auf duftende Pinienwälder, Küstenflair trifft aufs bäuerliche Inselherz. Die kleinen Wandergruppen entdecken die Cala Talamanca, den magischen Felsen „Es Vedrà“, den Faro de Portinatx und sie picknicken am Strand, lassen sich von Einheimischen in die Geheimnisse der Salzgewinnung einweihen. Folgen phönizischen Spuren, erleben das ländliche Ibiza hautnah und tauchen ins quirlige Leben in Ibiza-Stadt ein. Und staunen, wie vielfältig diese bekannte und doch unbekannte Baleareninsel ist.



Neues 2-Stiefel-Programm mit spektakulärem Naturschutzgebiet „Els Amunts“

Wer mehr wandern möchte, bekommt ein neues 2-Stiefel-Wanderprogramm von Santa Eulalia aus. Dort wohnt die Wikinger-Gruppe in einem familiengeführten Hostal und startet in einer Woche fünf Touren mit viel Auf und Ab und bis zu knapp 500 Höhenmetern. Ziele sind u. a. der Sa Talaia, höchste Erhebung der Insel, und die fruchtbare Hochebene von Santa Agnès. Ein weiteres Highlight ist die Tour im Naturschutzgebiet „Els Amunts“ – die Landschaft zwischen Sant Mateu und Sant Miquel zählt zu den spektakulärsten der Insel.



Reisebeispiele 2025:



Wanderreisen

62833 - Aktiv & entspannt auf Ibiza: 8 Tage ab 1.799 Euro, September und Oktober, min. 8, max. 18 Teilnehmer

6286 - Ibiza – Wandern & Baden: 10 Tage ab 2.195 Euro, September, min. 8, max. 18 Teilnehmer

6283 - Ibiza einmal anders erleben: 8 Tage ab 1.745 Euro, September und Oktober, min. 8, max. 18 Teilnehmer

62834 - Ibiza – Silvester auf der weißen Insel: 10 Tage ab 2.585 Euro, 26.12.25, min. 8, max. 18 Teilnehmer

(lifePR) (