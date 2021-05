Grünes Licht für den grünen Norden: Wanderhotel Luz del Mar öffnet wieder

„Wanderfan trifft Naturfreund – Teneriffa für Alleinreisende“: Hier sind nur Solourlauber am Start. Jeder hat ein Einzelzimmer und reichlich Platz, um Abstand zu halten. Im Luz del Mar haben alle Zimmer über 30 Quadratmeter und einen eigenen Eingang. Das Wohlfühlhotel ist großzügig geschnitten, mit weitläufigem Garten und 30-Meter-Pool. Auf Solourlauber warten leichte ein- bis dreistündige Wanderungen, Badepausen und kulinarische Erlebnisse. Und endlich wieder Kontakte und Gespräche mit Gleichgesinnten. Die Durchführung der beiden Termine ab dem 20. Juni und 18. Juli ist bereits sicher.Starten nach Lust und Laune. Pause machen, wenn es einem gerade gefällt. Für Individualisten schnürt Wikinger Reisen im Luz del Mar Komplettpakete. Sie machen den Aktivurlaub im eigenen Tempo sicher und komfortabel. Individualurlauber wählen zwischen drei Programmen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Sie enthalten, je nach Reise, drei bis sieben Wanderungen, Unterkunft und Mietwagen. Wanderziele sind u. a. das Teno-Gebirge, der Teide-Nationalpark, das Orotavatal und die Masca-Schlucht.Teneriffa ist kein Risikogebiet mehr, das macht die Einreise einfach. Dank der vorgeschriebenen PCR-Tests ist das Ziel sehr sicher. Für zusätzlichen Schutz sorgt die kostenlose Corona-Versicherung der kanarischen Inselregierung. Die für die Rückreise notwendigen Schnelltests machen Urlauber in Puerto de la Cruz, bei der Terminorganisation hilft das Luz del Mar seinen Gästen.Text 2.132 Z. inkl. Leerz.Ein besonderes Ziel für Outdoorfans ist die spektakuläre. Sie war mehrere Jahre geschlossen. Nun ist der Weg durch die Schlucht renoviert und damit sehr viel sicherer geworden. Seit März 2021 ist er wieder für Wanderer geöffnet.Der Namehat ineine lange Tradition. Schutzpatronin des kleinen Küstenortes, fernab vom touristischen Trubel, ist die Virgen de La Luz. Nach ihr ist auch die Plaza de la Luz und direkt daneben die Pfarrkirche Nuestra Sera de la Luz benannt. Das Luz del Mar ist das einzige Hotel in Los Silos und hat sich mit seinem Dorfstil an die typische Bauweise dieser Region angepasst.8 Tage ab 1.465 Euro, 20. Juni und 18. Juli, min. 10, max. 18 Teilnehmer8 Tage ab 593 Euro, Juni bis Dezember, ab einem Teilnehmer8 Tage ab 488 Euro, Juni bis Dezember, ab einem Teilnehmer8 Tage ab 488 Euro, Juni bis Dezember, ab einem Teilnehmer